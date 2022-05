Non cambierei questa vita con nessun’altra è la nuova canzone di Ligabue, rilasciata a sorpresa, a mezzanotte del 4 maggio 2022. Lo ha annunciato, poche ore prima, via social, con un video, lo stesso artista, dichiarando che presenterà live questa nuovo pezzo in occasione di “30 anni in un giorno”, l’atteso evento in data unica (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Ligabue, Non cambierei questa vita con nessun’altra, Significato canzone

Il brano di Ligabue è un bilancio positivo, un entusiasmo legato al senso di vittoria in una vita che si è riusciti a domare e avere come si era sognata. Una riflessione anche di coppia dove le poche lacrime si trasformano in sorrisi, dove ci si perde e ci si ritrova, stretti in un lento, abbracciati in un ballo.

Non cambierei questa vita con nessun’altra, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di “Non cambierei questa vita con nessun altra”

Ligabue, Non cambierei questa vita con nessun’altra

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Lo dici tu con quell’aria così convinta

E tieni il tempo di un pezzo solo per noi

Dal finestrino il mondo sembra più stanco che mai

E mentre Radio Comare si mangia tutto

Scrivi “[email protected]” sul vetro con il rossetto

C’è una carraia, mi dici “Fermati qui”

Balliamo un lento, nessuno l’ha mai ballato così.

E guardo te, vedo che l’amore la fa da re altroché

Alzi le braccia e giuri che abbiamo sempre vinto noi

E abbiamo vinto noi

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Ed una lacrima scende ma non fa niente

Ci siamo persi, ci siamo persi quaggiù

Ci siamo persi e in un momento ci ridi già su

E guardo te, vedo che la musica va da sé altroché

Ma tu questa notte girala pure, girala come vuoi

Che abbiamo vinto noi

E un giorno morto e intanto è risorto

Le prime luci si stanno accendendo laggiù

Di lunedì cosa trovi di aperto

Di lunedì le chiavi di tutto le hai tu

Non cambierei questa vita con nessun’altra

E guarda il mare, che schiuma, si è fatta l’alba

Ci siamo persi, ci siamo persi quaggiù

Ci siamo persi, di me che cosa vorresti di più

E guardo te, vedo che l’amore la fa da re altroché

E me lo ripeti tu ogni volta che vuoi

Che abbiamo vinto noi,

Abbiamo vinto noi,

Abbiamo vinto noi.

Noi

Noi