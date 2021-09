Dopo diversi rinvii legati alla pandemia da Covid-19 con limitazioni, lockdown e chiusure dei cinema, finalmente “No time to die” sarà disponibile in Italia a partire dal 30 settembre 2021. E a partire dal giorno seguente, 1 ottobre, sarà distribuito per la Decca Records, la colonna sonora del film, composta da Hans Zimmer. E’ il il terzo compositore non britannico -dopo Marvin Hamlisch e Michael Kamen- a comporre un film della serie. La sigla del film con lo stesso nome eseguita da Billie Eilish, è stata composta da suo fratello Finneas O’Connell.

Nel luglio 2019, Dan Romer è stato annunciato come compositore per la colonna sonora di “No time to die”, avendo precedentemente lavorato con Cary Joji Fukunaga in Beasts of No Nation e Maniac. Ma successivamente ha lasciato il film a causa di divergenze creative nel novembre 2019. A quel punto è stato Hans Zimmer a prendere il posto di Romer nel gennaio 2020. Si tratta della prima volta nella storia della serie di Bond che un compositore viene sostituito durante la post-produzione. Steve Mazzaro ha prodotto la colonna sonora, mentre Johnny Marr ha suonato la chitarra. L’album della colonna sonora di No Time to Die doveva essere pubblicato tramite Decca Records nel marzo 2020, ma è stato posticipato al 1 ottobre 2021 in concomitanza con l’uscita del film, proprio a causa dello slittamento legato alle chiusure causate dal Coronavirus, in tutto il mondo.

Nel gennaio 2020, Billie Eilish è stata annunciata come interprete della canzone portante del film, con suo fratello, Finneas O’Connell, in qualità di co-sceneggiatore e produttore del brano. La canzone, che ha lo stesso titolo, è stata pubblicata il 13 febbraio 2020. Billie è l’artista più giovane a registrare una sigla di James Bond. Nonostante il ritardo legato all’uscita del film, la canzone è stata nominata e ha vinto il Grammy Award.

A seguire la soundtrack di No Time to Die che include 21 tracce. Vi terremo aggiornati con lo streaming non appena disponibile.

1. “Gun Barrel”

2. “Matera”

3. “Message From An Old Friend”

4. “Square Escape”

5. “Someone Was Here”

6. “Not What I Expected”

7. “What Have You Done?”

8. “Shouldn’t We Get To Know Each Other First”

9. “Cuba Chase”

10. “Back to MI6”

11. “Good To Have You Back”

12. “Lovely To See You Again”

13. “Home”

14. “Norway Chase”

15. “Gearing Up”

16. “Poison Garden”

17. “The Factory”

18. “I’ll Be Right Back”

19. “Opening The Doors”

20. “Final Ascent”

21. “No Time to Die (performed by Billie Eillish, written by Finneas O’Connell)”