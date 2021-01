Ermal Meta torna in radio con il nuovo singolo, No satisfaction, a partire da venerdì 15 gennaio 2021.

A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, quel “Non abbiamo armi” che includeva “Non mi avete fatto niente”, vincitore con Fabrizio Moro di Sanremo 2018, sarà questo il primo pezzo che anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti e anche il suo ritorno, in gara, al Festival di Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”.

Il brano inaugura il suo nuovo percorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà al nuovo album, di prossima uscita, raccontato così dall’artista:

Un nuovo percorso in tutti i sensi; la canzone che non ci si aspettava, le parole che si attaccano addosso come tatuaggi tribali, un nuovo sound che fa sognare ad occhi aperti il momento nel quale verrà suonata dal vivo e finalmente si potrà sudare con lei.