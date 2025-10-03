Nina Zilli: età, compagno e figli, dove vive, studi, carriera

Nina Zilli è una delle voci più belle della musica italiana che incanta tutti anche con la sua personalità esplosiva. Mai banale, mai uguale a se stessa, Nina Zilli riesce a rinnovarsi ogni volta che regala al pubblico un nuovo singolo. Classe 1980, Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome di Nina Zilli, è nata a Piacenza e, sin da giovanissima, dimostra di avere una grande passione per la musica che, con tanto studio, riesce a trasformare in un vero lavoro.

Cantante, compositrice e musicista, la carriera della Zilli comincia negli anni Duemila quando comincia a muovere i primi passi esibendosi nei locali. Il grande successo e la popolarità, però, arrivano nel 2009 quando partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone “L’uomo che amava le donne” conquistando pubblico e critica anche senza vincere.

E’ l’inizio di una carriera straordinaria che rende la Zilli una delle artiste più apprezzate e, nel 2010, quando torna a Sanremo nella categoria “Campioni” con il brano “50mila” arriva il vero successo.

Nel corso della carriera, la Zilli pubblica diversi album esibendosi dal vivo e, nel 2024 decide di accettare l’offerta di Milly Carlucci di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle da cui, però, è costretta a ritirarsi a causa di un infortunio.

La vita privata di Nina Zilli: chi sono il compagno e la figlia

Nina Zilli, in passato, ha avuto una relazione con Neffa. I due furono pizzicati insieme, per le strade di Milano, nel 2013 ma la loro storia durò poco. In seguito, ai microfoni di Vanity Fair, la cantante commentò così la relazione con Neffa. «È iniziata come una favola ma si è trasformata presto in un calesse. Ci lasciammo perché ero arrivata a un punto in cui stavo più male che bene. La nostra era una storia d’incompatibilità: io avevo chiaro in testa che cosa provavo, lui no», le parole dell’artista.

Oggi, la Zilli è felicemente fidanzata con il collega Danti con cui fa coppia fissa da circa cinque anni e mezzo. La coppia non pensa unicamente al matrimonio avendo coronato l’amore con il sigillo più importante: la nascita della figlia Anna Blue, venuta al mondo nel 2023.

«Quando ho scoperto di essere incinta sono svenuta! Non me lo aspettavo. Anna Blue è una bambina caparbia, si è nascosta per due mesi e mezzo. Non mi sentivo benissimo e sono andata dal ginecologo per un controllo. ‘Vede quella cosa che si muove? È il cuore’. E io pouff… alla Fantozzi», ha poi raccontato la cantante sulle pagine del Corriere della Sera commentando l’arrivo della figlia che ha stravolto la sua vita.