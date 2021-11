Nika Paris è stata eliminata da X Factor 2021 nella quinta puntata del talent show, andata in onda giovedì 25 novembre. La cantante faceva parte del team di Mika.

Ecco le prime dichiarazioni della giovane artista, alla stampa, dopo essere uscita dal programma.

“Non fare vincere l’emozione quanto canti ma di usarla per cantare meglio” è il ricordo di Nika Paris, parlando dei consigli ricevuti dal suo giudice. E proprio lei fa un bilancio della sua esperienza a X Factor 2021.

“Io sono fiera di me, mi è piaciuto quello che ho fatto. Molte persone si sono dispiaciute della mia uscita, ma non dobbiamo essere dispiaciuti. Dobbiamo essere carichi perché questo è l’inizio. Volevo far vedere alla gente che se vuoi qualcosa nella vita non devi essere nella tua comfort zone ma uscire. Qui non sono tra amici, con la mia famiglia, ma ho conosciuto tante persone, mi è piaciuto. Volevo far vedere che tutto è possibile nella vita, se lo vogliamo. Davvero”.

No limit è il secondo inedito presentato da Nika Paris, nella quinta puntata di X Factor 2021. E ha intenzione di ricominciare a scrivere subito:

“Devo scrivere, fare tutto perché non mi voglio fermare, questo è solo l’inizio. Qui ho iniziato a scrivere, a fare composizione, è diventata la mia Musa. Mi sono piaciute le cover che ho interpretato, sono uscita con uno dei miei pezzi preferiti di Dua Lipa (Don’t Start Now, ndr) e il mio inedito. Voglio continuare a scrivere brani, a incidere album, voglio vivere la mia vita con la musica e con i miei prossimi progetti”.

