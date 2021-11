X Factor 2021 torna con il quinto live show in onda stasera, 25 novembre, dalle 21.15, in diretta su Sky Uno o Now, in streaming. Ludovico Tersigni tornerà sul palco del Teatro Repower alla guida di questa nuova edizione del talent show e insieme ai concorrenti rimasti in gara. Insieme a lui, ovviamente, i quattro giudici, Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, pronti a lottare per mantenere i loro talenti in gara.

Anticipazioni puntata 25 novembre

Questa sera ogni cantante in gara dovrà mettersi alla prova con una cover e con un loro brano inedito, un secondo pezzo presentato proprio in occasione del quinto live show.

gIANMARIA porta “Rimmel” di Francesco De Gregori e “Senza saliva” (inedito), Le Endrigo invece “Karma Police” dei Radiohead e “Panico” (inedito), “Don’t star now” di Dua Lipa e “No limit” per Nika Paris, “The scientist” dei Coldplay e “Non farmi andare” (inedito) per Fellow.

Baltimora si metterà alla prova con “Stay” di Kid LAROI e Justin Bieber e “Baltimora” (inedito). I Bengala Fire si confronteranno con “Girls & Boys” dei Blur e “Amaro mio” (inedito) mentre -infine- Erio canterà “Bird Guhl” di Anthony and the Johnsons e “Fegato” (inedito)

X Factor 2021, Ed Sheeran ospite

Ospiti della puntata è Ed Sheeran, che da poco ha pubblicato l’album Equals (=) grazie al quale ha debuttato al primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia.

Vanta 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi Premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade’ per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK. Nel 2019 il tour di due anni di DIVIDE è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro.

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la diretta con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.15