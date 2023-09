Nightmares è il nuovo singolo di Bresh insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 29 settembre 2023. Dopo alcuni indizi lasciati sui social nei giorni scorsi, è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale: da venerdì 29 settembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Nightmares”, il nuovo singolo di Bresh & Pinguini Tattici Nucleari, una collaborazione inedita che li vede per la prima volta in assoluto insieme.

Scritta da Bresh, Riccardo Zanotti ed Enrico Brun e prodotta da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun, “Nightmares” racconta della travagliata fine di una storia d’amore sofferta, vissuta come se fosse una tempesta e con un epilogo contraddistinto da un vero e proprio finale da incubo.

Tra il cantautore genovese e la band bergamasca scorre stima reciproca, accomunati dal merito di aver portato una ventata di novità nello scenario della musica italiana contemporanea di cui sono il fenomeno del momento, attingendo dalle sonorità urban da cui proviene Bresh, ideale filo conduttore tra rap e cantautorato, e dal linguaggio metaforico e con innumerevoli riferimenti alla cultura pop, cifra stilistica che ha reso i Pinguini Tattici Nucleari tra le più interessanti rivelazioni dello scenario contemporaneo.

Una collaborazione molto attesa che desta curiosità e rilancia, ancora di più, Bresh tra gli artisti da tenere sempre più in considerazione. E chissà che non ci sia la possibilità di vederlo esordire in gara sul palco del Festival di Sanremo 2023…

L’estate 2023 di successo di Bresh e dei Pinguini Tattici Nucleari

In estate, Bresh ha collaborato con Ernia e Fabri Fibra nel brano “Parafulmini”, pezzo decisamente orecchiabile che ben ha reso sia a livello di streaming e vendite che di passaggi radiofonici.

I Pinguini Tattici Nucleari, invece, hanno conquistato nuovamente grazie a “Rubami la notte”, pezzo che non ha sfigurato dinanzi al boom ottenuto nell’estate 2022 da “Giovani Wannabe”. E il loro tour negli Stadi ha segnato una serie di sold out…

Vi terremo, ovviamente, aggiornati su testi e significato dei “Nightmares” non appena disponibile.