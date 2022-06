E’ uscito, negli scorsi giorni, ‘Niente da perdere’, il nuovo singolo di Shiva. Il brano, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Una vera e propria dichiarazione d’amore che, fin dai primi versi, arriva dritta al cuore. Tutti/e, una volta nella propria vita, hanno avuto la possibilità di immedesimarsi in una situazione perfettamente sintetizzata in un testo che non fa giri di parole.

Ecco il testo di ‘Niente da perdere’:

Sembra l’inverno,

il mio cuore è freddo

e tu non mi ascolti

Non ci sono amici,

o divertimento, siamo da soli

Non uso parole,

ho colpito solo con le mie azioni

Non c’era un posto per me,

ora è tutto a posto per me

La verità è che mi trattieni

da ‘sta città e i suoi problemi

Ero sopra quei marciapiedi,

ora sopra i palcoscenici

Ora che sеi piena con gli impegni

e hai il corpo piеno di segni

Abbiamo i destini paralleli,

credo negli intrecci

Yeah

Mai, mai avrei pensato

che tu fossi quella giusta per me

Mi sbagliavo e non sai,

ce l’ho fatta solo perché

Non avevo niente che potevo perdere

Eravamo due opposti,

ora mi guardi negli occhi

e capisci che

Non sai se puoi ancora fidarti,

non sono come gli altri

Prova a dirmi che hai

Ehi, prima di te,

tutte le mie luci erano spente

Tu vuoi qualcuno che conta e non finga

Poi ti lamenti delle conseguenze

Ho un lato buono, uno cattivo,

non so quale tu voglia vedere

Perché quaggiù se fai un favore a Dio,

il diavolo si offende, ehi

Sembra fatto apposta,

ho il cuore in divieto di sosta

Ho fatto al cielo una domanda,

mi ha mandato te come risposta

Nel locale sorseggi spumante,

quando ti arrabbi sei così adorabile

Non avevo mai niente da perdere

Ora invece che ho tutto da prendere

Preferisco ricever lealtà

che ricevere amore o rispetto

Hai gli occhi verdi proprio

come i miei, come pezzi da cento.

Ancora che imparo, ho solo vent’anni

Spero il passato non torni davanti

Tu sei la parte giusta dei miei sbagli

Tu sei la parte giusta dei miei sbagli

Mai, mai avrei pensato

che tu fossi quella giusta per me

Mi sbagliavo e non sai,

ce l’ho fatta solo perché

Non avevo niente che potevo perdere

Eravamo due opposti,

ora mi guardi negli occhi e capisci che

Non sai se puoi ancora fidarti,

non sono come gli altri

Prova a dirmi che hai.