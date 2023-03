A distanza di tre anni dal suo ultimo disco, è stato rilasciato da Artist First venerdì 10 marzo, sulle piattaforme digitali, “NESLIVING VOL. 4 – Il Seme Cattivo”, l’undicesimo album in studio di Nesli. L’artista torna con il suo nuovo progetto discografico: pieno di vita, dolore, sangue e sudore; ma anche un disco libero, profondo e autentico. L’album, prodotto per interezza da Nesli con la preziosa collaborazione di Prince Vibe, è stato creato con totale libertà di espressione da parte dell’artista e senza sottostare a nessun tipo di regola di mercato. Lo si nota fin da subito, dalla scelta di rilasciare un album che contiene ben 22 tracce in un periodo storico dove gli album sono quasi “un rischio” e comprendono circa una decina pezzi come media. Viviamo in un mondo in cui il fallimento non è socialmente accettato. In quest’ultimo lavoro Nesli vuole mettere al centro chi non fa sempre gol nella vita ed esprimere attraverso le sue canzoni quanto sia fondamentale sbagliare per poter imparare, rialzarsi e ripartire. Demolizione e ricostruzione si intrecciano in queste 22 tracce, alcune soliste alcune realizzate in featuring con artisti stimati e ammirati da Nesli: Davide Shorty, Zoelle, Maruego, Jack The Smoker, Hanami, Raige.

“Nesliving è un mixtape che nasce dall’esigenza di racchiudere la mia vita dentro le canzoni. Siamo al quarto volume e il primo risale al 2008. Questo volume racconta gli ultimi 3 anni, fatti di cambiamenti e domande, qui ho cercato di darmi un po’ di risposte. È un progetto musicale libero da strategie e tendenze, dalla ricerca spasmodica di un singolo da passare in radio, è un disco crudo e sincero, forse troppo. Prodotto da me con i miei collaboratori e con la partecipazione di artisti che stimo, alcuni emergenti, altri colleghi da anni. Consiglio di ascoltarlo in cuffia perché è un disco che parla all’anima e perché ci sono degli episodi in cui il rumore del contesto è importante quanto il messaggio stesso. Scrivo canzoni sospese, sono estraneo nel mio stesso ambiente, un outsider dal giorno zero, non rappresento nessun movimento se non me stesso, ecco perché il seme cattivo”.

Abbiamo intervistato Nesli per parlare del suo nuovo progetto discografico e del suo ritorno con un album molto intenso, personale e non comune in questo periodo storico. Molti i temi trattati, nella loro profondità, e con un messaggio inaspettato che lo stesso cantautore ha annunciato: questo è l’ultimo disco che pubblicherà e non usciranno più singoli. D’ora in poi il cantante, scriverà brani per i suoi colleghi,

Nesli si è raccontato in una lunga intervista, parlando di numerosi temi, di se stesso, dando vita a riflessioni davvero interessanti. Perché quando un artista ha qualcosa da condividere e da raccontare, lo si comprende subito.

E Nesli ha ancora molto da dire.

Guarda la video intervista qui sopra.

Questa la tracklist del disco

1. RIVOLUZIONE

2. LAZARUS – MORTI IN PIEDI

3. UN ALTRO MONDO FEAT. Zoelle

4. STAY

5. MONEY

6. LONTANO

7. SOLO FEAT. Maruego

8. LA MENTE / AUTOSTOP

9. SALVAMI

10. POLVERE DA SPARO FEATURING Jack The Smoker

11. QUESTA FOLLIA

12. ANCORA TU FEAT. Hanami

14. IL MALE MINORE

15. TERRA DI CONFINE FEAT. Raige

16. RICORDAMI CHI ERO

17. BLUE MONDAY FEAT. Davide Shorty

18. IL MONDO CHE NE SA DI NOI

19. SOGNI A META’ / VENTO DI GUERRA

20. KAINO E ABELE

21. CONFESSIONE STORY

22. NON MI IMPORTA DI NIENTE

