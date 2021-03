Nesli, vero nome Francesco Tarducci, è nato a Senigallia il 29 dicembre 1980 sotto il segno del Capricorno. Ha 40 anni. E’ il fratello minore del rapper Fabri Fibra. Ha anche una sorella di nome Federica.

Prima di intraprendere la carriera da solista ha fatto parte di un gruppo, ‘I Piante grasse’. Tra le collaborazioni più proficue quelle con il fratello maggiore, Vacca, Sottotono, Mondomarcio, Danti.

Tra i singoli di maggior successo, spicca ‘La fine’, reinterpretata da Tiziano Ferro per il suo album ‘L’amore è una cosa semplice’.

L’interprete, per la prima volta in carriera, ha preso parte alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, presentando il brano Do retta a te in coppia con Alice Paba. L’inedito duo è stato eliminato, però, al termine della terza serata.

Il cantautore a partecipato alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia, agguantando la finale.

L’ultimo album (il decimo) pubblicato porta per titolo ‘Vengo in pace’. Ed è datato gennaio 2021

Il suo profilo Instagram @neslimusic conta quasi 82mila followers. Il canale Youtube (nesliofficial) conta oltre 206mila iscritti. La pagina Facebook @neslimusic vanta 843mila seguaci. L’account Twitter @neslimusic è seguito da quasi 85mila utenti.

Nesli al Festival di Sanremo 2021 con Fasma

Nesli, stasera, giovedì 4 marzo 2021, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021, durante la terza serata dei duetti, in coppia con Fasma. Duetteranno sulle note di ‘La fine’.