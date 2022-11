I Negramaro si esibiranno questa sera, 9 novembre 2022, in concerto a Torino, all’Auditorium del Lingotto Gianni Agnelli. Progettato dal celebre architetto Renzo Piano nel 1994, è una delle principali strutture atte ad ospitare concerti di musica classica a Torino. La band eseguirà dal vivo i più noti brani del loro repertorio per una tappa del loro Unplugged European Tour 2022. Si potranno ascoltare i primi grandi successi, da “Mentre tutto scorre” a “Estate” passando anche per le canzoni più recenti, come “La cura del tempo” o “Contatto”. A seguire potete leggere tutte le informazioni, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta del concerto.

Negramaro, Torino, 9 novembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Negramaro a Torino. Si parte dai 69 euro della Platea 2 fino agli 80.50 della Platea 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Negramaro, Torino, 9 novembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto dei Negramaro inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni:

Contatto

La cura del tempo

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Meraviglioso (Domenico Modugno cover)

Ti è mai successo?

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Solo3min

Sei

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che torni

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore

Dalle mie parti

Solo per te

Mentre tutto scorre

I prossimi concerti della band

L’ultimo disco pubblicato dai Negramaro è ‘Contatto’ e risale al 2020. Dall’album sono stati rilasciati tre singoli, l’omonima Contatto, La cura del tempo e Ora ti canto il mare, presente nella riedizione streaming del progetto discografico. Si è posizionato al secondo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.

Ecco le prossime tappe in programma – in Italia e in Europa- del loro Unplugged European Tour 2022:

11 novembre 2022 – Bologna, Teatro Europaditorium

13 novembre 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

14 novembre 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

21 novembre 2022 – Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 novembre 2022 – Amsterdam, Melkweg

26 novembre 2022 – Parigi, Le Trianon

27 novembre 2022 – Bruxelles, Cirque Royal

29 novembre 2022 – Francoforte, Batschkapp

2 dicembre 2022 – Monaco di Baviera, Neue Theater Fabrik

4 dicembre 2022 – Lugano, Palazzo dei Congressi

5 dicembre 2022 – Zurigo, Komplex 457

7 dicembre 2022 – Lussemburgo, Rockhal

10 dicembre 2022 – Barcellona, Barts