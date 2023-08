Negramaro, Speciale Tg 1 celebra i 20 anni della band salentina

Si tratta uno dei gruppi più longevi del panorama musicale italiano scoperti nel 2003 da Caterina Caselli: a Speciale Tg1, il 3 settembre alle 23.40 su Rai 1, Adriana Pannitteri ripercorre la carriera dei Negramaro. Il dietro le quinte del tour estivo partito dalle Terme di Caracalla a Roma a giugno; la tappa di Siracusa nella suggestiva cornice del Teatro Greco e infine a Galatina, in provincia di Lecce, per la grande festa con gli amici e gli artisti sul palco venuti a rendere omaggio alla band.

Tra gli altri Fiorella Mannoia, Elisa, Malika Ayane, Diodato. Aneddoti, curiosità, le immagini inedite del percorso di sei ragazzi partiti dal Salento e riusciti ad affermarsi con brani e testi originali. Giuliano Sangiorgi, il frontman del gruppo, racconta: “Andammo a Milano per incontrare Caterina Caselli e avevamo in una valigetta nera le nostre foto e i manifesti. Sembrava un sogno”. L’augurio di Caterina Caselli: “Questi sono solo i primi venti anni della vostra carriera”. Il montaggio è di Germano Satiri, le ricerche di Giovanna Crispino.

I Negramaro sono una band formata da Giuliano Sangiorgi alla voce, chitarra e pianoforte, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano al sintetizzatore, pianoforte e tastiera, e Andrea De Rocco al campionatore.

La carriera dei Negramaro: da Sanremo 2005 all’aeroporto di Galatina

I sei musicisti hanno raggiunto la notorietà nazionale partecipando al Festival di Sanremo 2005 con la conduzione di Paolo Bonolis. Il gruppo gareggiava nella categoria Giovani, venendo clamorosamente eliminato con il pezzo Mentre tutto scorre, che ha lanciato la band al di fuori della kermesse canora. Si è trattata dell’unica partecipazione della formazione salentina alla massima competizione musicale italiana.

Proprio in occasione del concerto tenutosi all’aeroporto di Galatina, Giuliano Sangiorgi si è dovuto scusare sui social in quanto tantissimi fan non sono riusciti ad arrivare alla meta per motivi di organizzazione. “Ho sofferto con voi“, ha scritto il musicista.