Il cantante Giuliano Sangiorgi, frontman della band salentina dei Negramaro, con un video pubblicato su Instagram si è scusato con i tanti fan del gruppo a causa dei disagi avvenuti la sera del concerto presso l‘aeroporto di Galatina – in provincia di Lecce – in occasione dei venti anni della formazione pugliese. Molti supporter sono infatti rimasti nel traffico, con il risultato di non riuscire a vedere l’evento. Non tutto quindi è filato liscio come alle Terme di Caracalla di Roma.

Tanti gli ospiti presenti al concerto: Elisa, Madame, Sangiovanni, Ermal Meta, Niccolò Fabi, Fiorella Mannoia, Ariete, Niccolò Fabi, Samuele Bersani. In video è apparsa collegata la discografica della Sugar Caterina Caselli.

L’artista ha premesso che un suo coinvolgimento nei disagi è avvenuto in prima persona, in quanto anche sua madre e alcuni suoi parenti sono arrivati a Galatina a metà del concerto. Sangiorgi ha poi espresso profondo dispiacere per quanto successo, aggiungendo di aver sofferto con i fan. L’artista ha auspicato che si possa trovare una soluzione in futuro. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino della città di Galatina, Fabio Vergine: “Non tutto è andato bene”. E infatti non è tutto, in quanto sui social network molti fan del gruppo musicale pugliese chiedono il rimborso del biglietto del concerto, dato che in tantissimi non sono mai riusciti ad arrivare all’aeroporto di Galatina.

Ecco cosa ha detto Sangiorgi nella clip:

“Abbiamo pensato giorno e notte a costruire un sogno che fosse degno della vostra grandezza, di tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni. Vi posso dire solo questo, sono molto felice da un lato per come ci avete dimostrato amore ma molto dispiaciuto per tutto quello che è successo per la viabilità per cose che in qualche modo non dipendono da noi ma voglio far sapere che ho sofferto con voi. Spero anche che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente cioè portare una cosa che altrimenti avremmo fatto in posti diversi, abituati ai grandi eventi ma noi ci tenevamo a fare il nostro grande evento nel Salento, abbiamo cercato un posto: ci hanno offerto con grande gioia l’aeroporto di Galatina. Con una grande disponibilità, abbiamo lavorato giorno e notte ma sono successe cose che a mio avviso non dovranno mai più succedere. Spero che tutti i nostri sforzi per poter portare la nostra festa di vent’anni a voi che ci avete regalato un sogno non siano vani”.

I Negramaro sono una band costituita da Giuliano Sangiorgi alla voce, chitarra e pianoforte, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano al sintetizzatore, pianoforte e tastiera, e Andrea De Rocco al campionatore.

I sei musicisti hanno raggiunto la notorietà nazionale partecipando al Festival di Sanremo 2005 con la conduzione di Paolo Bonolis. Il gruppo gareggiava nella categoria Giovani, venendo clamorosamente eliminato con il brano Mentre tutto scorre, che ha lanciato la band al di fuori della kermesse canora. Si è trattata dell’unica partecipazione della formazione salentina alla massima competizione musicale italiana.