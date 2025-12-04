Nayt, chi è il rapper che approderà tra i Big a Sanremo 2026? Carriera, età, successi, vita privata, tutto su di lui.

Un nome tra i 30 Big che a Febbraio affronteranno il prestigioso palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026 che ha suscitato molto curiosità, durante la proclamazione dei partecipanti al Tg 1 da parte di Carlo Conti, è stato quello del giovane rapper Nayt. Il cantante è nato nel il 9 Novembre del 1994 sotto il segno dello Scorpione a Isernia, in Molise.

Il suo vero nome è William Mezzanotte ed è cresciuto con la madre. Da bambino si è trasferito nella Capitale mentre ha iniziato a a scrivere testi a 14 anni. Il suo primo singolo, diventato un grande successo, è No Story ed è uscito nel 2011. L’anno successivo è stato dato alle stampe il suo primo album ufficiale, Nayt One.

Successivamente, esattamente nel 2014, ha incominciato attivamente a collaborare con il produttore 3D. Con lui ha fondato l’etichetta VNT1 Records. Ha poi pubblicato la trilogia di mixtape Raptus nel 2015, il secondo atto di essa nel 2017 e il terzo e ultimo nel 2019. Risale al 2029 l’uscita di Mood ai quali si sono succeduti, in ordine, Doom e Habitat, che sono andati dunque a formare una bella trilogia tra il 2020 e il 2023.

Nel 2025 l’artista è tornato a far parlare di se con il brano Un Uomo, ove si domanda quali caratteristiche debba possedere un uomo, per l’appunto, per essere davvero definito tale. Tante, inoltre, sono state nel corso del tempo, le collaborazioni che Nayt ha effettuato con grandi rapper italiani tra cui, citiamo, Emis Killa.

Nayt, tra vita pubblica e privata

Nayt ha così reagito all’annuncio di Conti: ““Sono arrivato qui con la mia musica. Qualcuno ha paura che io possa tradirmi, ma io non faccio nulla che non metta al centro la musica”. Una promessa che lui ha espresso in una Storia, condivisa sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui, nonostante sia molto seguito, non pubblica molti post ma perlopiù Storie solo quando ha qualche annuncio importante da fare. In ogni caso sono presenti solo contenuti che riguardano l’universo professionale. Ad oggi, inoltre, si possono ammirare solo scatti, soprattutto in bianco e nero, che lo ritraggono durante alcune sue esibizioni.

Profondamente riservato, il rapper non ama molto parlare della sua vita privata, essendo assolutamente convinto che tale dovrebbe rimanere, anche se lui è un artista e un personaggio pubblico, amatissimo perlopiù dai giovani e dai giovanissimi. Tuttavia, sebbene non si sappia se oggi sia felicemente fidanzato o meno, quel che è noto è stato il suo passato legame con l’attrice Matilda De Angelis, che è ribalzato sovente agli onori della Cronaca Rosa.