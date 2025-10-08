Fiocco rosa per Giulia De Lellis (29) e il rapper Tony Effe (34), è nata la loro primogenita Priscilla. Annuncio social, gravidanza vissuta con discrezione e un nome illustre dal significato prestigioso

È nata Priscilla: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori

Mercoledì 8 ottobre: Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita di Priscilla con due post coordinati: “La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego…?”, ha scritto l’influencer. Mentre il rapper ha scelto un laconico e dolcissimo messaggio di una sola parola – “Tutto”, – accompagnato da un cuore. Nel carosello compaiono gli scatti dei primi istanti da genitori e alcune immagini dal parto, a testimoniare un momento condiviso con misura ma senza filtri.

De Lellis e Tony Effe: gravidanza protetta

La gravidanza era stata ufficializzata a maggio 2025, con un post in cui Giulia mostrava il pancione: “Le tue ragazze”, aveva scritto accanto a Tony. A giugno, il baby shower con amici e familiari ha suggellato l’attesa.

Per il resto, i due – nonostante la fortissima curiosità dei fan che hanno tempestato i loro canali ufficiali di domande e curiosità – hanno preferito un profilo basso: poche informazioni e tanti attimi privati, in una scelta di discrezione non scontata per due figure molto esposte.

Priscilla, il nome e il suo significato

Giulia De Lellis, 29 anni, aveva già svelato ai suoi follower la scelta del nome: “Si chiamerà Priscilla, significa ‘antica’, ‘venerabile’, ha un significato importante. Me ne sono innamorata, e quando Tony me l’ha proposto mi sono rinnamorata anche di lui”.

Un nome classico, dal sapore internazionale, che riflette l’idea di un legame forte e consapevole. Un nome di radice latina ma non così comune nel nostro paese. Per altro portato con stile anche da tanti personaggi importanti: da Priscilla Presley, la vedova del grande Elvis.

Tony Effe e Giulia De Lellis, un anno e mezzo d’amore

La storia d’amore tra Tony Effe (34) e Giulia De Lellis è recente: le prime indiscrezioni sulla coppia risalgono all’estate 2024. I due erano stati avvistati, tra gli altri, al matrimonio di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser.

Lui stava vivendo un momento di enorme popolarità grazie al successo di Sesso e Samba. Lei, reduce da diverse storie estremamente mediatiche ma non molto fortunate, era reduce da quattro anni di fidanzamento con Carlo Gussali Beretta, rampollo ed erede della famiglia di imprenditori nel settore delle armi automatiche.

, In precedenza altre storie molto importanti con il campione di motociclismo Andrea Iannone, con Irama e con l’influencer Andrea Damante, conosciuto nella popolarissima trasmissione Uomini & Donne, un amore che si concluse bruscamente e che le ispiro il best seller Le corna stanno bene su tutto.

E adesso?

Con l’arrivo di Priscilla, i fan guardano già al prossimo capitolo e scommettono sulle nozze. Per il momento, però, la priorità sembra essere una sola: godersi la nuova famiglia. In un presente spesso dominato dall’over-sharing, Giulia De Lellis e Tony Effe scelgono di raccontare l’essenziale. Il resto, com’è giusto, resta a casa — tra biberon, prime notti insonni e un amore appena nato.