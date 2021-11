I Mutonia sono stati eliminati da X Factor 2021 nel corso della quarta puntata del Live Show. La band si è trovata a scontrarsi con Erio, insieme a loro componente del team guidato da Manuel Agnelli. Il loro giudice ha tentato la carta del Tilt, chiedendolo a gran voce e proponendolo ai colleghi, in modo da permettere al pubblico di esprimere la sua preferenza, ma Mika, Hell Raton ed Emma hanno deciso di eliminare la band, impedendo così al televoto di entrare in gioco, al termine della puntata.

I Mutonia sono una band formata da Matteo De Prosperis (Prostin), Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli hanno 28, 26 e 25 anni e provengono dal Lazio.

Il giorno dopo la loro eliminazione dal programma, il gruppo ha incontrato la stampa per parlare del loro percorso all’interno del talent show.

“Volevamo emergesse l’attitudine, il rock, la personalità e il sound della band. Quello pesante, che in televisione non si vede quasi mai e che stanno boccheggiando nell’underground. Sfaccettature che si sono viste soprattutto in brani come “Closer” raccontano, parlando di quello che avevano intenzione di trasmettere durante i Live Show.

“Stiamo abituando il pubblico alle band, piano piano. Siamo felicissimi di aver portato la nostra musica, il rock duro durante queste nostre performance e di aver fatto parte, in qualche modo, della storia di X Factor”

Abbiamo chiesto ai Mutonia come hanno reagito e visto il rifiuto del tilt da parte dei giudici, come chiesto inizialmente da Manuel Agnelli.

“Per quanto riguarda il Tilt, sicuramente è stata una cosa molto pesante da accettare da parte nostra e di Manuel, del rifiuto da parte degli altri giudici. Siamo contenti dall’altra parte per Erio, non volevamo uscisse nella situazione Tilt. Ci sarebbe dispiaciuto per Erio. E’ andata bene cosi, siamo contenti”

Infine, un ricordo del momento più emotivo e anche più difficile del loro percorso a X Factor 2021:

“Il primo live è stato il momento più intenso ed emozionante. Suonare sul palco del Teatro Repower , entrare in contatto con una realtà cos grande dopo tanti live nei piccoli festival o nei club. Abbiamo portato anche un nostro brano, quel palco è stato molto difficile per la prima volta”

X Factor 2021 è lo show di Sky prodotto da Fremantle

X Factor 2021 è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Da venerdì 29 ottobre sono in radio e su tutte le piattaforme digitali i due singoli originali di VERSAILLES e dei MUTONIA: rispettivamente “TRUMAN SHOW”, prodotto da Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo e “Rebel”, prodotto da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Daniele Tortora, sono contenuti nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner.