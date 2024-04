L’iconico duo di presentatrici e radiofoniche Kris & Kris è tornata in sala di registrazione per il suo primo podcast, Music Mirrors. Iniziata a febbraio sull’App Podcastory e su tutte le piattaforme di streaming, Kris Grove e Kris Reichert si immergono in una conversazione intorno a temi fondanti della coscienza e dell’identità umana, partendo da alcuni testi di brani influenti della scena musicale degli ultimi anni. Un pop-talk per spaziare fra temi come la self-awareness, le relazioni tossiche, la consapevolezza di sé, il rapporto individuale con il denaro e la dimensione sociale intorno al suo valore simbolico e, infine, il naturale approdo al tema girl power visto dall’angolo della sorellanza e della capacità tutta femminile di creare con la solidarietà un ambiente positivo in cui poter collaborare e fiorire.

Con entusiasmo, pragmatismo e grande ironia Kris & Kris intessono una coloratissima tela attraverso le parole di Firework di Katy Perry, Whole Lotta Money di Bia & Nicki Minaj, Flowers di Miley Cyrus, Best thing I never had di Beyoncé – per citarne solo alcune – affrontando ogni tematica con leggerezza pur senza trascurare l’approfondimento e la consapevolezza di due donne dalla profonda maturità professionale negli ambiti di comunicazione, della gestione della leadership e dell’energy healing.

A seguire la nostra intervista a Kris & Kris:

I volti di Mtv ai tempi erano veri e propri idoli, come avete vissuto quella popolarità improvvisa?

KG: Il mondo che ci si apriva era totalmente nuovo! Ogni giorno era un’avventura, ricca di sorprese, sensazioni inaspettate, paure da affrontare e obiettivi da conquistare. Fortunatamente, avevamo già una solida consapevolezza di noi stesse, quindi diventare famose non ha aggiunto alcun valore al nostro “senso di sé”. Piuttosto, è diventato semplicemente un contorno emozionante della nostra vita, che ha reso ogni momento estremamente intenso.

Avete visitato posti e luoghi che rimarranno sempre nei vostri cuori. Se doveste ricordare incontri e interviste che vi rimarranno sempre nel cuore, quali artisti italiani e internazionali citereste?

KR: Sicuramente i posti che abbiamo visto e vissuto durante le riprese di MTV on the Beach rimarranno nei nostri cuori per sempre – Ibiza con Daniele Bosari per la prima edizione che abbiamo condotto, la bellezza di Messico con Marco Maccarini e anche l’incredibile Miami. Solo pensare a questi luoghi, fa salire tutte le emozioni meravigliose. Per quanto riguarda gli artisti Italiani, mi vengono in mente i Bluvertigo, Neffa. Quelli Internazionali: Le Spice Girls, JLo, Kylie Manogue, Puff Daddy…

C’è stato qualche artista (se volete anche senza fare nome) che invece è stata “una delusione” ai tempi?

KG: Una delusione, no. Ma sicuramente era un grande dispiacere quando parlavamo con Brintney Spears e ci rendevamo conto che non stava bene, che non c’era tutta. Ciò che era bello da scoprire era che tutte le rockstar sono come tutte le persone normali, ognuna con la propria personalità. C’erano alcuni stronzi e alcuni carini. L’unica delusione in quel mondo era la frequenza della droga o dell’alcol, che era sempre spiacevole incontrare e vedere come rovinava la persona.

In molti sognano di veder riaccendersi Mtv o la tv generalista di programmi come Mtv Select o dedicate a interviste/classifiche (come, ad esempio, lo storico Top of the Pops). Sarebbe ancora possibile secondo voi? O i tempi sono troppo cambiati, anche con l’avvento dei social e della musica streaming?

KR: Ora la musica e i programmi sono completamente ‘on demand’, penso che sarebbe molto difficile far tornare quei tempi magici in cui bisognava aspettare per il programma di andare in onda, oppure aspettare all’uscita dell’album del gruppo preferito. I tempi sono troppo cambiati penso…

Quello che colpisce e fa piacere è accorgersi e notare come la vostra amicizia e il vostro legame sia rimasto solido nel tempo. Non è facile nel quotidiano e nemmeno per chi vive nel mondo dello spettacolo? Quanto siete diventate pilastri una per l’altra?

KG: Subito. Abbiamo deciso fin dall’inizio di affrontare questo percorso insieme, o non farlo affatto. Infatti, alle prime prove per la posizione di Dj MTV ci hanno chiesto chi volesse andare per primo. Noi abbiamo immediatamente risposto che avremmo fatto la prova insieme o non l’avremmo fatta affatto. La base della nostra carriera insieme è la stessa della nostra amicizia: essere di supporto l’uno all’altro, essere la musa l’una dell’altra, credere nell’altro tanto quanto crediamo in noi stessi.

Il vostro più recente progetto è il podcast “Music Mirrors” dove, partendo dai brani e dei testi di alcune canzoni, parlate di argomenti come l’amicizia, relazioni tossiche e il denaro. Come è nata questa idea?

KR: E’ nato da un forte desiderio di condividere al mondo i concetti di cui gli artisti Pop cantano e che sono molto ricorrente nella società di oggi. Io e Kris pratichiamo la ‘Mindfullness’ e siamo consapevoli di questi temi importanti anche nelle nostre vite. Quindi il podcast é un connubio di questi elementi, sia dalla musica, che dal nostro ‘interiore’ – ecco perché é uno specchio alle nostre anime.

Ci sono argomenti tabù ancora oggi che, secondo voi, dovrebbero essere “sdoganati” o che meriterano, magari, ancora più attenzione e clamore? Tra quelli che magari avete affrontato nel podcast o di cui vi piacerebbe parlare in futuro…

KG: Certamente, secondo me, dovremmo parlare molto più apertamente dei nostri corpi e dei nostri sistemi biologici riproduttivi, in relazione al mondo del sesso e dell’amore. Spesso questi aspetti vengono trattati separatamente, ma in realtà collegarli porta a un maggiore rispetto del proprio corpo e, di conseguenza, del modo in cui ci si approccia al sesso e il ‘condividere’ del proprio corpo. Il sesso può essere trattato molto di piu come una connessione intima e quasi divina con un altra persona.

Se aveste davanti le Kris & Kris degli esordi, che consigli dareste loro? Quale errore evitereste di compiere (se ci sono stati) e su cosa, invece, le invitereste a puntare di più?

KR: Eravamo molto istintivi e facciamo solo quello che ci andava da fare in quel momento. Non avevamo molto risorse che ci aiutavano a fare ‘planning’ per il futuro, in termini di carriera e risparmi. Sicuramente ci avrei fatto fare dei corsi di ‘money management’ e di ‘leadership’ per la carriere.