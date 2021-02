Prima di Francesco Baccini, anche un altro cantautore italiano è rimasto coinvolto, suo malgrado, nei gossip legati al Grande Fratello Vip 5, il reality show in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Mr. Rain, il rapper/cantautore bresciano che, lo scorso 12 febbraio, ha pubblicato il suo nuovo album Petrichor.

Mr. Rain, infatti, è balzato agli onori della cronaca rosa per essere stato definito il fidanzato misterioso di Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice di Battiti Live. Tutto è nato da un “messaggio aereo”, ricevuto dalla Gregoraci (per chi non seguisse il GF, i concorrenti, spesso, ricevono messaggi “volanti” su elicotteri che sorvolano la famosa casa di Cinecittà), contenente un verso di una recente canzone di Mr. Rain, 9.3 (“Sei l’epicentro del mio terremoto”).

A distanza di qualche mese (la Gregoraci è rimasta all’interno della casa del GF Vip da settembre a dicembre 2020), Mr. Rain, intervistato da FQ Magazine, ha commentato il gossip, raccontando nei dettagli il momento in cui ne è stato informato:

Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla.

Il gossip ha creato qualche problema nella vita privata di Mr. Rain. Per questo motivo, l’artista, all’epoca dei fatti, ha deciso di non alimentare il gossip, parlandone solamente ora, a distanza di mesi: