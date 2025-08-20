Morte Pippo Baudo, il retroscena mai svelato spunta solo ora: “Succedeva dietro le quinte”

Negli anni, poche figure televisive hanno saputo incarnare con tanta forza il senso dello spettacolo come Pippo Baudo. Il suo nome resta legato a varietà storici e a momenti che hanno segnato la storia della Rai. La sua presenza, anche solo come ospite, era capace di trasformare l’atmosfera di uno studio e di rendere speciale ogni diretta. Non sorprende, quindi, che ogni suo ritorno in video venisse accolto con un’aura di attesa e di rispetto.

Molti colleghi e artisti che lo hanno incrociato nel corso della carriera ricordano ancora oggi la sua professionalità e la sua ironia. Il pubblico, dal canto suo, ha continuato a riconoscerlo come un vero punto di riferimento del piccolo schermo. Anche quando la sua presenza si era diradata, bastava una breve apparizione per riaccendere emozioni e memorie condivise.

In occasioni particolari, la televisione ha spesso deciso di rendergli omaggio attraverso iniziative pensate per celebrare la sua lunga carriera. Per Baudo non c’era bisogno di grandi gesti: il solo fatto di sedere in studio, circondato da artisti che lo stimavano, era sufficiente per trasmettere il senso di una storia unica.

Accanto agli applausi e ai riconoscimenti, non sono mancati però momenti in cui si sono intrecciati sussurri e opinioni contrastanti.

Un tributo speciale a ballando con le stelle

Tra le ultime occasioni pubbliche in cui Baudo è stato protagonista c’è stata una serata di Ballando con le Stelle. Invitato da Milly Carlucci nel ruolo di ballerino per una notte, non partecipò alla gara per motivi legati all’età, ma fu accolto in studio con grande affetto. Sul palco venne preparata per lui una coreografia realizzata dal corpo di ballo, sulle note di alcuni brani scritti dallo stesso conduttore, come “La quadriglia” del 1965.

In quell’occasione, il pubblico poté apprezzare la sua energia e il suo spirito, nonostante la scelta di non scendere in pista. Seduto tra gli applausi, si lasciò coinvolgere canticchiando e godendosi l’esibizione in suo onore. Quella serata, datata 16 ottobre 2021, si rivelò l’ultima apparizione televisiva dal vivo del grande presentatore, che da lì in poi si mostrò solo tramite collegamenti a distanza.

Il ricordo di Oradei e le parole dietro le quinte

Nelle ore successive alla sua morte, avvenuta il 16 agosto 2025, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi si è distinto quello di Stefano Oradei, ballerino che prese parte a quella coreografia. Nel suo ricordo, diffuso sui social, ha alternato parole di affetto a toni critici verso chi, a suo dire, avrebbe mosso commenti poco rispettosi nei corridoi Rai proprio in quella serata. “Cialtroni”, li ha definiti senza mezzi termini.

Come ricorda Gossip e Tv, Oradei ha sottolineato l’orgoglio di aver omaggiato Baudo, ribadendo che, nonostante le malelingue, il conduttore rimarrà per sempre simbolo della televisione italiana. Non ha voluto aggiungere dettagli sui motivi di quelle voci, ma il suo messaggio ha contribuito a riportare alla luce l’atmosfera di quell’ultima, intensa apparizione.