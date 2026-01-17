È morta Bibi, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury: aveva 48 anni. Ma la storia è piena di dubbi

Si è spenta giovedì scorso, 15 gennaio, a 48 anni e dopo una lunga battaglia contro un cordoma, Bibi, la donna che sosteneva di essere la figlia segreta di Freddie Mercury.

Una storia controversa, emersa solo un anno fa grazie al libro “Love, Freddie” della giornalista britannica Lesley-Ann Jones, ma che continua a dividere tra credenti e scettici, con i membri superstiti dei Queen e le persone più vicine al frontman della band che hanno sempre smentito categoricamente questa paternità.

Freddy e Bibi, la storia secondo una biografia non autorizzata

Secondo quanto rivelato nel libro di Lesley-Ann Jones, Bibi – il suo nome completo non è mai stato reso noto – sarebbe nata nel 1976 da una breve relazione tra Freddie Mercury e la moglie di un suo caro amico. La donna aveva raccontato alla giornalista di aver avuto un rapporto intenso e segreto con il padre, che la chiamava tutti i giorni con nomignoli affettuosi come trésor, rabbit coniglietto e froggy, ranocchietta.

La figlia segreta

Mercury e la donna non avrebbero mai ufficializzato la loro relazione che si sarebbe poi interrotta. Perché lui era ancora impegnato con Mary Austin, la donna con cui ha condiviso una lunghissima amicizia e che ha amministrato la sua immensa eredità materiale, e lei era addirittura sposata.

Nata la figlia, ufficialmente riconosciuta dal marito della donna, Mercury l’avrebbe comunque seguita fin dall’infanzia, andandola a trovarla in modo discreto e telefonandole spesso anche durante i lunghi tour mondiali. Alcune canzoni dei Queen, come “Bijou” e “Don’t Try So Hard”, pubblicate nell’ultimo album dei Queen con la voce del leggendario cantante, Made in Heaven, sarebbero state scritte proprio pensando a lei.

Il presunto lascito del cantante

Prima di morire nel 1991 stroncato dall’AIDS, Freddy Mercury avrebbe affidato alla figlia 17 volumi di diari personali, chiedendole di custodirli. L’autrice del libro ha affermato di essere in possesso di prove del DNA a sostegno della storia. “Sono devastata dalla perdita di questa donna – ha commentato Jones dopo la morte di Bibi – era venuta da me con un obiettivo altruistico: mettere da parte tutti coloro che hanno avuto carta bianca con la storia di Freddie per 32 anni, per sfidare le loro bugie e la loro riscrittura della sua vita, e per rivelare la verità”.

I dubbi e le smentite

Come sottolineato dall’Independent e da altri media britannici, la vicenda è costellata di incongruenze e zone d’ombra. Il primo e più pesante dubbio arriva proprio da Mary Austin, che ha affermato categoricamente che Mercury non le aveva mai parlato di una figlia e nemmeno di un diario, nonostante lo strettissimo rapporto tra loro: “Freddie aveva una straordinaria apertura mentale, e non riesco a immaginare che avrebbe voluto, o potuto, tenere segreto un evento così gioioso, né a me né alle persone a lui più vicine. Non ci sono dubbi che me ne avrebbe parlato, forse anche fin dall’inizio tale era il legame tra di noi. Non c’erano segreti con me, ma nemmeno con altri”.

Ulteriori perplessità riguardano i diari: la prima annotazione che si dice sia stata scritta risale al 20 giugno 1976, quando Mary Austin viveva ancora con la star di “Bohemian Rhapsody”.

Queen Says

Anche i membri superstiti dei Queen – Brian May e Roger Taylor, John Deacon che era legatissimo a Freddy e ha lasciato la band poco dopo la sua morte – non hanno mai confermato l’esistenza di questa figlia. Anzi… l’hanno definita ‘crap’, spazzatura. Così come le persone più vicine a Freddie durante la sua vita hanno sempre espresso scetticismo sulla vicenda. La biografia di Jones, peraltro non autorizzata, era stata accolta con diffidenza già al momento della sua pubblicazione nel 2025.

L’ultimo saluto

Il marito di Bibi, noto solo come Thomas, ha annunciato la scomparsa della donna con poche parole: “B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi”. Bibi, cresciuta in Europa e madre di due figli piccoli di 9 e 7 anni, aveva scelto una vita lontana dai riflettori, lavorando in campo medico. Una storia destinata a rimanere avvolta nel mistero, tra chi crede alla sua versione e chi continua a considerarla una delle tante leggende non verificate che circondano le star del rock.