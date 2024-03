Morgan ‘corteggia’ il Maestro Riccardo Muti: “Insieme per la direzione artistica di Sanremo 2025”

La direzione artistica di Sanremo 2025 a Morgan e il Maestro Riccardo Muti. Questo il sogno dell’ex giudice di X Factor, che non si dà pace continuando imperterrito nel tentativo di acciuffare il ruolo di direzione artistica del Festival. Stavolta si appella al celebre Direttore d’orchestra in una lettera aperta dal magazine mowmag.com.

Un’insistenza, quella di Morgan, che ha un obiettivo chiaro: “restituire ad una nazione la dignità che merita“, ridare lavoro a compositori e autori che a suo dire “sono disoccupati perché si fanno lavorare soltanto quattro pseudo-autori, centinaia di migliaia, esclusi da qualunque possibilità di competere“.

Morgan dunque corteggia professionalmente il Direttore d’orchestra come un disperato tentativo per fare gruppo, al fine di ribaltare la kermesse canora per toni e qualità rispetto a ciò che il pubblico popolare ha conosciuto sino ad oggi.

Morgan: “A Sanremo per riconnettere i valori che sono stati totalmente distrutti”

L’artista non usa mezzi termini parlando di “strage di generazioni intere di intellettuali“, “deriva della canzone nella musica leggera“, di “volgarizzazione del commercio da parte della televisione e in particolar modo del Festival di Sanremo“.

Poi ci infila pure la cultura della cancellazione che – sempre a suo dire – avrebbe creato una “globale paura” accusando gli organi di informazione e i social network di averla “sommininstrata irresponsabilmente negli ultimi anni” generando un “effetto paralisi che ha anestetizzato gli italiani, compresi gli artisti“.

Ciò che ora va fatto è riconnettere i valori che sono stati totalmente distrutti e riportarli in scena. Ciò significa affidarsi a chi è competente in materia ed è necessaria la sua voce.

Dunque l’invito ufficiale al Maestro Muti:

“Lei che è un educatore, un direttore, un didatta, lei che insegna, conduce le persone alla nobiltà e all’accrescimento dello spirito attraverso la musica, la prego intervenga. Si tratta solo di dare la sua disponibilità per non più di 3-4 mesi facendo uno spettacolo pubblico che abbia l’obiettivo di riportare dignità a mostrare come la chiave del vero successo individuale dell’essere umano è l’impegno artistico. Serio“.

Appunto. Morgan fa sul serio.