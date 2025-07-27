Monica Setta e la sua bellissima figlia. Sono due gocce d’acqua.Giornalista e conduttrice di successo, Monica Setta è uno dei volti Rai ora come ora più amati e apprezzati dal grande pubblico italiano. Con alle spalle tanta gavetta, sa come informare e intrattenere, tenendo incollati per tanto tempo gli spettatori che delle sue trasmissioni sono

Monica Setta ha una figlia bellissima: è identica a lei

Monica Setta e la sua bellissima figlia. Sono due gocce d’acqua.

Giornalista e conduttrice di successo, Monica Setta è uno dei volti Rai ora come ora più amati e apprezzati dal grande pubblico italiano. Con alle spalle tanta gavetta, sa come informare e intrattenere, tenendo incollati per tanto tempo gli spettatori che delle sue trasmissioni sono sempre assai numerosi. Nonostante sia molto conosciuta non ama molto parlare di se e della sua vita privata, o per dirla nella maniera più corretta e precisa possibile, sentimentale.

Se, infatti, da un lato mostra sui Social, in particolare sul suo seguitissimo e super aggiornato Profilo Ufficiale Instagram, da lei stessa sapientemente ben gestito, video e scatti della sua quotidianità anche fuori dal Piccolo Schermo, non è avvezza comunque a parlare dei suoi amori. O meglio, non dei suoi passati compagni.

Tuttavia sappiamo che è stata sposata con il noto giornalista Giuliano Torlontano con il quale è convolata a nozze nel 1997. Il loro è stato, indubbiamente, un legame molto importante e , nel contempo, assai altalenante. Lei, come ha raccontato la stessa durante una splendida intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale Confidenze che le aveva donato una bella copertina, era molto innamorata di lui.

Dunque ha di certo rappresentato per lei una doccia fredda, per non dire proprio gelata, quando lui un giorno si è presentato a casa con un mazzo di rose rosse, da sempre simbolo di romanticismo, di amore e di viva passione, per confessarle che, in realtà non l’amava più. Tuttavia l’ex coppia rimarrà comunque legata per sempre da un importantissimo filo rosso dal momento che ha messo al mondo insieme una figlia.

Monica Setta, chi è la sua bellissima figlia. Le due sono identiche

Stiamo parlando della bellissima Gaia Torlontano, che ha 25 anni essendo nata nel 2000. La ragazza pare non essere affatto interessata al mondo dello Spettacolo così come a quello del Giornalismo. Insomma, non vorrebbe, almeno per ora, calcare le orme dei suoi tanto celebri genitori. Con entrambi ha tuttora un meraviglioso rapporto, nonostante siano divorziati da molti anni ormai.

Frequenta un corso di Giurisprudenza presso la Luiss a Roma e lavora da tempo come praticante avvocato. Inoltre ha lavorato come tirocinante al Tribunale di Sorveglianza della Capitale. Sul suo Profilo Ufficiale Instagram condivide suoi scatti della sua vita lavorativa e da studentessa oltre che in compagnia di mamma e di papà e dell’amatissima nonna Liliam.

Gaia, dal punto di vista estetico e fisico, assomiglia molto a Monica, sebbene ami portare i capelli più lunghi e scuri. Tuttavia la somiglianza tra di loro è molto evidente, così come quella con l’affascinante papà che svolge l’importante ruolo di responsabile del servizio politico del Tg5.