Gli Ex-Otago e Fabri Fibra collaborano insieme in ‘Mondo Panico’, il nuovo singolo della band genovese con l’icona del rap, in arrivo dal 6 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy/INRI e disponibile già da ora in pre-save. In atteso di ascoltare il brano, ecco tutto quello che sappiamo sulla canzone.

Ex-Otago e Fabri Fibra, Mondo panico, Significato canzone

Innescato dal campionamento del nitrito di un cavallo e dominato da un ipnotico riff di chitarra, Mondo Panico è una riflessione esistenziale e al tempo stesso generazionale sulla difficoltà di chi ogni giorno è costretto a destreggiarsi fra le angosce e le ansie di un’esistenza precaria (Siamo navi fuori dal porto / troppo fragili per questo mondo / ingranaggi di un motore rotto), il tutto raccontato con il tono spregiudicato ed ironico che gli Otaghi negli anni hanno reso il loro marchio di fabbrica.

Non è la prima collaborazione tra Fabri Fibra e il leader degli Ex-Otago, Maurizio Carucci. Fabri Fibra, infatti, l’anno scorso insieme a Maurizio Carucci ha illuminato l’estate con l’esplosivo singolo Stelle. Le barre del rapper, intrecciandosi alla voce di Carucci e battendo il ritmo di un sound dal gusto malinconicamente pop, restituiscono una personalissima interpretazione dei demoni interiori mascherati da insicurezze e momenti di crisi che quotidianamente ognuno di noi affronta per sopravvivere al mondo panico, un po’ capitalista e tanto social, che ci circonda.

Queste le parole degli Ex-Otago in merito al progetto musicale:

“Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia. È normale, il tempo che stiamo vivendo è difficile e folle. Conviene unirci e nel nostro piccolo, in ogni ambito, provare a cambiare le cose. Viviamo in un mondo panico ma forse un modo per essere felici lo si può trovare lo stesso“

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone.