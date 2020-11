Mondo di fango è il titolo del nuovo singolo di Gemitaiz, estratto dal disco QVC9, Quello che vi consiglio 9.

In pochissimo tempo il pezzo è stato ascoltato e streammato, salendo nelle prime posizioni del video (audio) di tendenza su YouTube. Potete recuperarlo cliccando qui, a seguire, invece, il testo della canzone.

[Strofa]

Cambiare qua nessuno vuole

Piuttosto ci strappiamo il cuore

Siamo sposati col dolore

Per noi è una questione d’onore, yeah

Siamo felici, siamo tristi

Dici: “A che servono gli artisti?”

Quel giorno che ci siamo visti

Ho detto: “Fortuna che esisti”, yeah, yeah, yeah, yeah

Sento, fra’, che c’è qualcosa che non va

Questo non è un romanzo rosa

Qua moriamo tutti e finisce la storia

Sì, perdiamo tutti, e questa è la vittoria, no, no

Sento che non c’è più niente

Quando è tutto acceso con le luci spente

Baby, ho già dato tutto a questa gente

Oggi stiamo insieme, non so che mi prende, no, no

Forte

Ho detto: “Basta” mille volte

Ho le emozioni in cassaforte

Quelle, no, non me le hanno tolte

No, no, no, no, no, no

Pensi

Siamo uguali, siamo diversi

Da qua ne usciamo solo a pezzi

Stiamo insieme se stiamo persi

[Ritornello]

Sennò neanche mi guardi in faccia mentre piango

Se non mi hai voluto, non tornare manco

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Io non te l’ho detto, però ero stanco, yeah, yeah

Adesso è rumore bianco

Vedo il tuo riflesso nella droga e nell’alcool

Io non te l’ho detto, però ero stanco

Vestiti di bianco in un mondo di fango, no, no