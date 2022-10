Mina, The Beatles Songbook è il nuovo album

The Beatles Songbook è il nuovo progetto discografico di Mina che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 novembre nelle seguenti versioni: CD, 2 LP 180 grammi nero, 2 LP vinile rosso limitato e numerato in esclusiva per Feltrinelli e 2 LP vinile blu limitato e numerato in esclusiva per Amazon.

L’album contiene tutti i brani dei Beatles che Mina ha reinterpretato nel corso della sua carriera più 2 cover inedite registrate appositamente per questa raccolta, And I Love Her, prima anticipazione dell’album, già disponibile su tutte le piattaforme, e With a Little Help From My Friends.

The Beatles Songbook arriva a circa trent’anni di distanza dall’album Mina canta i Beatles, pubblicato nel 1993, contenente undici brani storici del quartetto di Liverpool: Something, Let It Be, The Fool on the Hill, When I’m 64, The Long and Winding Road, Yesterday, Michelle, Hey Jude, She’s Leaving Home, My Love e Oh, Darling.

Something, celebre brano di George Harrison, è presente nell’album anche in un’altra versione, pubblicata nel 1971 e inclusa nell’album omonimo Mina, così come Yesterday, presente nella tracklist anche in una versione live.

If I Fell, invece, è stata incisa da Mina nel 1995, insieme al figlio Massimiliano Pani, e inclusa nell’album Pappa di Latte.

La cover di Come Together, invece, è stata realizzata per l’album Canarino Mannaro, pubblicato nel 1994.

So che mi vuoi, versione in lingua italiana di It’s for you, brano mai ufficialmente inciso dai Beatles, scritto da John Lennon e Paul McCartney, invece, si trova nell’album Studio Uno del 1965.

Tutti i brani sono stati riversati in digitale dai nastri originali, editati, restaurati, rimasterizzati e rimixati da Celeste Frigo e Carmine Di, con la supervisione di Mina e Massimiliano Pani.

Mina, The Beatles Songbook: tracklist

1. Something (1993)

2. Michelle

3. She’s Leaving Home

4. Let It Be

5. And I Love Her (Inedito)

6. With a Little Help From My Friends (Inedito)

7. If I Fell

8. My Love

9. Yesterday (Live)

10. Something (1971)

11. Oh, Darling

12. The Long and Winding Road

13. Come Together

14. So che mi vuoi (It’s for you)

15. Yesterday (1993)

16. The Fool on the Hill

17. When I’m 64

18. Hey Jude