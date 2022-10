And I love her è il nuovo brano inedito di Mina, rilasciato venerdì 21 ottobre 2022. La traccia è presente in The Beatles Songbook, il nuovo progetto discografico della cantante, disponibile a partire dal prossimo 18 novembre nelle seguenti versioni: CD, 2 LP 180 grammi nero, 2 LP vinile rosso limitato e numerato in esclusiva per Feltrinelli e 2 LP vinile blu limitato e numerato in esclusiva per Amazon.

L’album contiene tutti i brani dei Beatles che Mina ha reinterpretato nel corso della sua carriera più 2 cover dei Beatles, ancora inedite, appositamente incise per questa raccolta, And I Love Her e With a Little Help From My Friends.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo, a seguire testo e traduzione del brano.

“And I Love Her” è una canzone registrata dai The Beatles, scritta principalmente da Paul McCartney e attribuita alla partnership Lennon-McCartney. È la quinta traccia del loro terzo album “A Hard Day’s Night” ed è stata rilasciata il 20 luglio 1964, insieme a “If I Fell”, come singolo pubblicato dalla Capitol Records negli Stati Uniti, raggiungendo il numero 12 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

Mina, And I love her, Testo canzone

I give her all my love

That’s all I do

And if you saw my love

You’d love her too

I love her

She gives me everything

And tenderly

The kiss my lover brings

She brings to me

And I love her

A love like ours

Could never die

As long as I

Have you near me

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

Mina, And I love her, Traduzione canzone

Le do tutto il mio amore

Questo è tutto ciò che faccio

E se vedessi il mio amore

Anche tu la amerai

la amo

Lei mi dà tutto

E teneramente

Il bacio che porta il mio amante

Lei mi porta

E io la amo

Un amore come il nostro

Non potrei mai morire

Finché io

Mi hai vicino

Luminose sono le stelle che brillano

Scuro è il cielo

Conosco questo mio amore

Non morirà mai

E io la amo

Le do tutto il mio amore

Questo è tutto ciò che faccio

E se vedessi il mio amore

Anche tu la amerai

Io la amo

E io la amo

