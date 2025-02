Dopo aver presentato il brano per la prima volta nella serata di martedì 11 febbraio 2025, Rocco Hunt aprirà la seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Mille vote ancora“. E lui stesso, in una recente intervista su Agi, ha raccontato di cosa parla il pezzo:

È un manifesto in un momento storico difficile per la mia bellissima terra che mi ha dato poche possibilità e dove c’è stata una mattanza di ragazzi che hanno perso la vita per una banalità. Sono stato in tanti anni nelle scuole e negli ospedali e ho detto a questi ragazzi di parlare con la famiglia perché tutto si può risolvere, non si può morire per una guardata storta o una scarpa sporcata”

Parlando del padre, il cantante lo descrive come un modello da imitare per la sua vita:

“ Ogni mattina si alza presto per andare a fare lo spazzino . Gli chiedo perché lo faccia ancora e lui mi risponde che lo fa per me e per i miei fratelli, per darci l’esempio. È lo stesso che cerco di dare a mio figlio di otto anni che farà il tifo per me a questo Festival”

Il senso del brano scelto per Sanremo 2025 è proprio incentrato sul messaggio che vuole condividere alla nuova generazione:

“ Con il mio brano voglio portare un messaggio positivo . Prima del Festival sono stato nelle scuole, in giro a parlare con i ragazzi e quello che gli dicevo, come un consiglio da fratello più grande: parlate dei problemi perché quando si è giovani sembrano delle montagne insormontabili, poi però quando si cresce quei problemi si rivelano delle futilità. Parlatene, a scuola, con le istituzioni, con i genitori”

Mi ricordo una strada

Un quartiere qualunque

Un bambino che sogna

Anche se non ha niente

Ogni giorno è un regalo

Per chi come me è destinato a partire

E le voci di chi ha giudicato

Ritornano nella mia testa

Mi dicevano “Tu non sarai mai nessuno”

E ora non mi ricordo più com’è l’odore del caffè

Quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio

Giocavamo nel quartiere sembrava uno stadio

Non è stata domenica mai più

Da quando sono andato via da casa mia

Rimpiango perfino le cose che odiavo

Le stesse che mi hanno fatto andare via

L’erba cresce in un campetto abbandonato

Colpa dei telefoni non ci hanno più giocato

L’ansia nel cuore quando le citofonavo

Se rispondeva il padre poi scappavo

Lo Stato è assente come noi in mezzo a quei banchi

Un foglio bianco dove scriverò “mi manchi”

Tutto quello che ti serve è nel quartiere

Studia oppure impara un mestiere

E ora riportami dove

Sono veramente io

Il caffè dentro le canzoni

Il vento del mare che sbatte dentro le finestre

Mi sveglia e poi se ne va

Vogliono fregarmi l’anima

Ma io con poco sto bene

Due pietre per fare una porta

Tornare bambino per correre

Mille volte ancora

E ridere

Mille volte ancora

E piangere

Mille volte ancora

A casa mia

Mille volte ancora

Faccio brutti sogni e poi mi sveglio di colpo

Vedo le facce degli amici che non ci sono più

Ho sbagliato a prendermi le colpe

A pensare “Potevo fare di più”

A immaginare un finale diverso

A pensare se quel pallone non avesse preso la traversa

A distinguere l’amore dal sesso

Se al posto di vincere avesse perso sarei rimasto me stesso

Il nemico a volte è l’orgoglio

Che chiude rapporti anche senza un motivo

Siamo carte stropicciate nel portafoglio

Siamo anime buone in un mondo cattivo

Perciò diciamoci “Tutto a posto”

Anche quando il mondo ci cade sulle spalle

Anche quando alle domande non c’è una risposta

Vivere così è dura

Era meglio casa nostra

E ora riportami dove

Sono veramente io

Il caffè dentro le canzoni

Il vento del mare che sbatte dentro le finestre

Mi sveglia e poi se ne va

Vogliono fregarmi l’anima

Ma io con poco sto bene

Due pietre per fare una porta

Tornare bambino per correre

Mille volte ancora

E ridere

Mille volte ancora

E piangere

Mille volte ancora

A casa mia

Mille volte ancora

Se mi vedi un po’ triste è perché a volte

Mi manca tanto mia madre casa mia

Dove ancora si muore per niente a vent’anni

Questi ragazzi devono capire

Questa guerra deve finire

E ora riportami dove

Sono veramente io

Il caffè dentro le canzoni

Il vento del mare che sbatte dentro le finestre

Mi sveglia e poi se ne va

Vogliono fregarmi l’anima

Ma io con poco sto bene

Due pietre per fare una porta

Tornare bambino per correre

Mille volte ancora

E ridere

Mille volte ancora

E piangere

Mille volte ancora

A casa mia

Mille volte ancora