Albe, chi è il cantante di Amici 2021

Albe è un cantante ammesso ad Amici 2021 e scelto da Anna Pettinelli per la sua squadra.

Il giovane cantante si è presentato ai casting davanti ai professori di canto nella prima puntata del talent show, andata in onda domenica 19 settembre. Subito, in studio -e anche sui social, nello stesso momento- in molti si sono accorti della somiglianza fisica con Sangiovanni, vincitore del circuito Canto nell’ultima edizione del programma. Se questo dettaglio è stato sottolineato anche da Lorella Cuccarini, di diverso pensiero è stata Anna Pettinelli che deciso di assegnare un banco al giovane artista.

Albe, chi è il cantante

Albe è nato ad Alfianello, in provincia di Brescia. Il suo vero nome è Alberto La Malfa. Studia all’Università Cattolica di Cremona ed è affezionato ad un peluche a forma di coccodrillo dal quale non si separa mai e che vorrebbe portare anche nella sua casetta.

Ha cantato il suo inedito “Mille voci“.

Albe, Instagram

Il suo account Instagram ufficiale è “Albelama”

Albe, Mille Voci, il testo della canzone

Ecco il testo del brano cantato nella prima puntata di Amici 2021.

Ho fatto un giro e mi sono chiesto

di cosa nutre il male del mondo

ora che sono qua genuflesso

prego, prego fino in fondo

si muove la luna intorno

ma tu ti muovi da sola

credo, credo che ci casco

dentro il vuoto dell’abisso

È buona la notte più brutta

e dammi la mia buonanotte

in bilico e manca l’ossigeno

ti vedo e sembro ridicolo

voce passa nelle orecchie

aria gelida sul petto

baciamo solo sul collo

baciami e lasciami il segno

Se ti penso solo mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te

Mille voci cantano di noi

mille voci parlano di te

ma non conta se poi non è facile

ma tu sei fragile così

tu mi piaci così

come sei fatta

tienimi stretto che torno da te

Noi che siamo eterni senza tempo

noi che siamo eterni senza tele

baciami solo sul collo

baciami e lasciami il segno

se ti perdo solo mentre canto

perdo il tempo a trovare le parole

e non mi importa sono fuori rotta

ma non c’è una mappa che mi riporta da te

Mille voci cantano di noi

mille voci parlano di te

ma non conta se poi non è facile

ma tu sei fragile così

tu mi piaci così

come sei fatta

tienimi stretto che torno da te