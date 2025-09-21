Miley Cyrus, “Secrets” ‘rimette insieme’ i Fleetwood Mac: e regala una gemma con David Byrne

Potrebbe essere un buon auspicio. Da anni i fan attendono che i Fleetwood Mac tornino insieme, dopo l’uscita di scena molto burrascosa di Lindsey Buckingham, soprattutto dopo la scomparsa di Christine McVie. E ora, almeno per una canzone, la magia sembra essere riuscita a Miley Cyrus che ha convinto il chitarrista a riunire di nuovo le forze con Mick Fleetwood per un brano splendido, “Secrets”.

Miley Cyrus con i due quinti dei Fleetwood Mac

Si tratta di un autentico colpo di scena, con le chitarre di Buckingham che ricamano arpeggi e contrappunti per dare spazio alla voce di Miley, mentre Fleetwood tesse un drumming elastico, radiofonico, in perfetto stile West Coast.

Ne esce un soft-rock contemporaneo, lucido nel suono e classico nell’anima, dove le dinamiche respirano e i dettagli (armonizzazioni, piccoli fill, sospensioni) fanno la differenza. A impreziosire il tutto una dedica: “Questa canzone è per mio papà” dice Miley, che proprio al padre deve la passione per la musica e per i Fleetwood Mac.

Miley presenta il brano senza giri di parole: “Questa canzone è stata scritta come un’offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un po’ ma che ho sempre amato. Nella mia esperienza, perdono e libertà sono la stessa cosa. Grazie a Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood per la magia. Questa canzone è per mio papà”.

Padre e figlia hanno avuto i loro alti e bassi, con liti e incomprensioni reciproche. Ma ora Billy Ray Cyrus sui social ha rilanciato con entusiasmo: “Per il mio compleanno, Miley mi ha regalato la musica: ha scritto ‘Secrets’ e ha coinvolto i miei musicisti preferiti dei Fleetwood Mac! Ti voglio bene, Mile”.

“Lockdown” con David Byrne: una suite da 13 minuti

La deluxe di “Something Beautiful” non si ferma tuttavia a “Secrets”. “Lockdown” è una traccia di tredici minuti nientemeno che con David Byrne, in questi giorni in tour e a breve in Italia. Un ponte tra art-pop e orchestrazioni che conferma l’ambizione autoriale di Miley. L’inedito si prende tempi lunghi, gioca con ripetizioni, cadenze teatrali e interludi che spezzano e ricompongono la linea melodica. È il contraltare perfetto alla linearità emotiva di “Secrets”: se la lettera al padre è confessione, “Lockdown” è laboratorio.

Le credenziali rock di Miley (non da oggi)

Cyrus ha già mostrato più volte il suo lato rock: da “Nothing Else Matters” (portata a Glastonbury e poi incisa per “The Metallica Blacklist”) alla versione di “Just Breathe” dei Pearl Jam per MTV Unplugged – Backyard Sessions, passando per “Photograph” con i Def Leppard al tributo per Taylor Hawkins e la rilettura di “Wrecking Ball” con Dolly Parton nel progetto “Rockstar”.

Per Miley Cyrus è l’ennesima conferma di una prova di maturità. In un mercato dominato dal singolo esplosivo, la cantante si permette il lusso di fare qualcosa di completamente diverso e offre un brano fortemente emotivo e sfumato, e una canzone sperimentale fuori da qualsiasi contesto commerciale.

Miley Cyrus, “Something Beautiful”

“Secrets” è nella deluxe di “Something Beautiful”, disponibile in digitale e in formati fisici selezionati. Con due firme come Buckingham e Fleetwood, è facile immaginare versioni live e contenuti studio-session. Per ora resta ciò che dice il titolo: un segreto finalmente svelato, e un capitolo in più nella saga musicale (e familiare) di Miley Cyrus. Che apre la porta a chi vuole a tutti i costi vedere un lieto fine forse anche a un nuovo capitolo per i Fleetwood Mac.