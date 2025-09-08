Fleetwood Mac, ‘rumours’ di reunion: Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, un post criptico riaccende le voci

Stevie Nicks e Lindsey Buckingham hanno sorpreso i fan con un post congiunto su Instagram che ha immediatamente fatto scattare ipotesi e speranze.

Nel video, tratto da un’esibizione d’archivio, Stevie Nicks canta alcuni versi di Frozen Love, brano del loro unico album in duo, Buckingham Nicks (1973). La clip si conclude con una battuta ironica della cantante, seguita dalla risata di Buckingham, accompagnata dalla didascalia: “We remember the rest now.”

Messaggio in codice

Un messaggio enigmatico che i fan hanno interpretato come un indizio di progetti futuri.

La pubblicazione arriva poche settimane dopo l’annuncio della riedizione di Buckingham Nicks, previsto per il 19 settembre. Già allora, un cartellone pubblicitario a Los Angeles con i loro nomi e la data aveva riacceso l’entusiasmo dei fan. Con questo nuovo gesto, la coppia artistica alimenta ulteriormente l’attesa.

Fleetwood Mac, un passato complesso e un futuro incerto

Stevie Nicks e Lindsay Buckingham, entrambi ex membri dei Fleetwood Mac e legati da una turbolenta relazione sentimentale negli anni ’70, hanno contribuito a creare alcune delle pagine più iconiche della storia del rock. Brani come Dreams, Go Your Own Way e Landslide nascono proprio dalla loro travagliata rottura durante la registrazione di Rumours (1977) l’album più venduto e più famoso della band, per anni uno dei dischi più venduti nella storia del rock.

Alla vigilia del reunion tour di qualche anno fa la clamorosa crisi: “O io o lui…” ha tuonato Stevie Nicks. E Buckingham, a peso d’oro, ha lasciato la band che ha effettuato il suo ultimo tour senza il suo chitarrista e autore di maggior perso e successo.

Fleetwood Mac, una famiglia travagliata

La recente morte di Christine McVie, nel 2022, ha spinto Stevie Nicks a dichiarare che non ci sarebbero mai più stati i Fleetwood Mac senza la tastierista. Eppure, i segnali lanciati con Buckingham lasciano intravedere altre forme di collaborazione, magari un tour celebrativo o un nuovo progetto in duo.

Cosa che per la verità anche Mick Fleetwood, che recentemente ha partecipato a un evento celebrativo insieme a Buckingham si augura… “Siamo una famiglia travagliata e complicata, ma alla fine penso che ognuno di noi tenga all’altro. E al nostro pubblico. So che Christine avrebbe messo tutti d’accordo”, ha dichiarato poche settimane fa il batterista e fondatore della band auspicando una pace.

Anche lui ha recentemente contribuito ad alimentare le voci, pubblicando un video in cui ascoltava Frozen Love definendolo “magia allora, magia oggi”. Parole che hanno ulteriormente rafforzato l’idea di un possibile ritorno.

I fan ci sperano

La riedizione di Buckingham Nicks è già disponibile in pre-ordine e sarà pubblicata ufficialmente il 19 settembre. Nel frattempo, il misterioso post di Nicks e Buckingham ha già scatenato una valanga di commenti sui social, con i fan che chiedono a gran voce una reunion, anche solo per pochi concerti. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma la scintilla è accesa: e la storia insegna che, con una band del genere tutto è davvero possibile.