Miley Cyrus, perché la cantante è stata ricoverata

Essere una star internazionale dello spettacolo come Miley Cyrus non dev’essere affatto una passeggiata e l’artista statunitense in questi ultimi mesi lo ha capito bene, visto che è finita in terapia intensiva. L’ex Hannah Montana, idolo dei ragazzi dei primi Duemila, ha svelato pubblicamente cosa ha messo a dura prova la sua salute.

Durante un’intervista televisiva infatti, ha raccontato un episodio drammatico che le è accaduto durante la lavorazione del suo nuovo film, legato all’uscita del nono album in studio, Something Beautiful, atteso per il 30 maggio.

Senza perdere il suo sorriso iconico e l’ironia che la contraddistingue, Cyrus ha scherzato con il pubblico, ma il racconto che ha condiviso è tutt’altro che leggero. L’artista, infatti, è finita in ospedale dopo aver contratto una grave infezione a una gamba, al punto da rendere necessario il ricovero ospedaliero.

Rotolarsi sulla Walk of Fame non è stata una buona idea

Non è stato un periodo molto sereno per Miley Cyrus, finita in ospedale a causa di una grave infezione alla gamba. Tutto è nato da una scelta di produzione inusuale, forse troppo rischiosa: girare alcune scene su uno dei marciapiedi più celebri del mondo, la Hollywood Walk of Fame, ma in piena notte. Il motivo? Evitare il caos diurno e soprattutto contenere i costi di produzione.

Una decisione che alla fine si è rivelata fatale per la salute dell’artista. Il ricovero ospedaliero purtroppo è stato l’epilogo di un periodo di lavoro, si, molto intenso ma anche di grande creatività, legato a un progetto cinematografico che accompagnerà il suo atteso ritorno discografico. Durante l’intervista rilasciata a “Jimmy Kymmel Live!“ , la cantante ha raccontato che tutto è cominciato con un semplice fastidio alla gamba, dopo le riprese notturne in una zona notoriamente poco pulita.

“Abbiamo girato il video a ottobre, e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva“, ha raccontato la cantante e attrice vincitrice di un Grammy. “Non perché fosse così grave da subito, ma l’ospedale era pieno e mi hanno messa lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… proprio intorno al ginocchio “– ha continuato – “Il medico mi ha chiesto se avessi idea di come avessi potuto prendere un’infezione così brutale, e subito mi è venuta in mente l’immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame. Sentirmi dire “che schifo” da uno che apre cadaveri per mestiere… è stato assurdo. Questi fanno operazioni al cervello, e guardando il mio ginocchio mi dicevano che era disgustoso.”

Schifo a parte, il parere dei medici è stato netto: un’infezione rara e aggressiva, probabilmente causata da un contatto diretto con superfici contaminate. Ad alimentare lo sconcertamento, una gestione discutibile del budget del film, come ha ammesso la stessa cantante: gran parte dei fondi destinati alla produzione sarebbero stati spesi per costumi di scena e outfit di scena, lasciando poco margine per location sicure e permessi ufficiali. Così si è optato per una soluzione “creativa”: girare sulla Walk of Fame quando nessuno guarda, ovvero nel cuore della notte. E senza la visibilità adeguata per non correre rischi.

Il risultato? Una performance artistica autentica, ma anche un prezzo altissimo da pagare in termini di salute. Miley Cyrus non ha nascosto di aver avuto paura, ma ha anche confermato la sua determinazione a non rinunciare alla sua creatività, anche a costo di correre qualche rischio di troppo. Il film uscirà nelle sale il 12 giugno, e ora, con questa inaspettata vicenda alle spalle, sarà inevitabile guardarlo con occhi diversi.