Miley Cyrus, album di cover dei Metallica in arrivo?

Miley Cyrus canta i Metallica? La risposta è sì.

L’ex star di Hannah Montana ha confermato che sta attualmente lavorando a un album tributo ai Metallica, ma non ha rivelato quali canzoni saranno incluse nel progetto, ancora in creazione:



“Abbiamo lavorato su un album di cover dei Metallica e ci sto lavorando. Siamo così fortunati di poter continuare a lavorare sulla nostra arte durante tutto questo. All’inizio, non mi sembrava entusiasmante e ora sono stata completamente infiammata dall’idea”.

Queste le parole pronunciate dalla cantante a Rick Owens per il magazine Inteview.

Del resto, già in passato Miley Cyrus si era esibita con il brano “Nothing Else Matters” dal loro album Black. Più di recente, ha cantato la canzone di fronte a un enorme pubblico al festival di Glastonbury nel 2019.

Dopo il successo del suo ultimo singolo, Midnight Sky, la cantante si è messa alle prove con le interpretazioni di alcune hit celebri. Tra le più recenti ricordiamo “Heart of Glass” di Blondie eseguita all’iHeartRadio Music Festival 2020 e la hit dei Cranberries “Zombie” al famoso Whiskey a Go-Go di Los Angeles, sabato scorso.

E adesso, all’orizzonte, potrebbe davvero concentrarsi (anche) su questo disco di cover dei Metallica. Ciò, comunque, non dovrebbe interrompere la lavorazione al suo nuovo disco di inediti.