Miley Cyrus è stata protagonista di una spaventosa esperienza. La cantante era in aereo e stava dirigendosi ad Asunción in Paraguay per potersi esibire al festival musicale di Asunciónico. Durante il volo, però, il suo aereo è finito al centro da una tempesta. A causa dell’emergenza, Miley è stata costretta a cancellare la sua imminente esibizione mercoledì perché non poteva entrare nel paese. E proprio in quei minuti, a peggiorare la situazione, è stato un fulmine che ha colpito l’aereo.

La 29enne ha condiviso filmati video sui social media che mostrano un lampo fuori dal finestrino del suo aereo, facendo sussultare per lo shock le persone nella cabina, insieme a lei.

Successivamente, Miley Cyrus ha voluto rassicurare i suoi fan e il pubblico:

“Per i miei fan e a tutti quanti preoccupati dopo aver saputo del mio volo per Asunción… Il nostro aereo è stato al centro di una grossa tempesta inaspettata e colpito da un fulmine. Il mio equipaggio, la band, gli amici e la famiglia che stavano tutti viaggiando con me sono al sicuro dopo un atterraggio di emergenza. Purtroppo non siamo riusciti a volare in Paraguay. Vi amo”

Un lieto fine e nulla di serio, per fortuna, con l’aereo che ha comunque dovuto seguire un atterraggio d’emergenza proprio a causa delle pessime condizioni metereologiche e a causa del fulmine che lo aveva colpito. Miley Cyrus è attualmente impegnata nel suo “Attention” tour in Sud America. Recentemente si è esibita a Bogotà, in Colombia, lunedì e venerdì è prevista per il festival Lollapalooza a San Paolo, in Brasile.

Nonostante non sia riuscita ad arrivare a destinazione, il primo giorno del festival Asunciónico, che avrebbe dovuto vedere sul palco Machine Gun Kelly, Doja Cat e i Foo Fighters, è stato comunque annullato nella giornata di martedì proprio in seguito alle condizioni meteorologiche estreme. Gli organizzatori non hanno ancora condiviso alcun annuncio -conferma o cancellazione- in merito all’evento di questa sera.