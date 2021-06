Addio a Michele Merlo, si è spento a 28 anni il cantante di Amici: il ricordo e il saluto di colleghi e cantanti

Michele Merlo purtroppo non ce l’ha fatta e si spento nella notte, a soli 28 anni. Il giovane cantante di Amici, nelle score ore era stato ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Michele Merlo, che aveva inizialmente usato il nome d’arte Mike Bird, era stato sottoposto ad un intervento nella notte tra giovedì e venerdì, dopo essersi sentito male a casa della fidanzata.

Il padre aveva espresso il suo dolore, dopo che la notizia era stata resa nota con un comunicato stampa, lamentando come il figlio fosse stato mandato a casa dal Pronto Soccorso dove si era recato la prima volta, per via del suo malessere

“I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora. Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Il suo ultimo posto su Instagram dal giovane artista, è stata l’immagine di un tramonto, con la scritta “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, racconto e condivisione del malessere che aveva colpito fisicamente il ragazzo.

Michele aveva partecipato ad Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ragazzo era nella Squadra Bianca, che vedeva a capo Marco Castoldi in arte Morgan. Il leader dei Bluvertigo, però, abbandonò il programma e tornò Emma Marrone che prese il suo posto per le puntate rimanenti.

Via social, amici, colleghi e cantanti del giovane artista, hanno condiviso la loro incredulità e dolore dinanzi alla notizia della sua morte. Ermal Meta ha sottolineato l’ingiustizia di una morte a soli 28 anni…

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

Emma, che ieri ha cantato per lui, ha condiviso uno scatto via Instagram:

Ciao Michele.

Ieri sera ho cantato forte per te..

Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi.

Non ho parole amico mio.

Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati.

Fai buon viaggio Michi.

Aka 7even, uno dei concorrenti di Amici 20, ha salutato un altro ragazzo che aveva i suoi stessi sogni…

Anche Loredana Bertè ha condiviso un commosso messaggio: