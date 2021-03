Mi sono innamorato di te è una canzone scritta e interpretata da Luigi Tenco.

E’ stato pubblicato in un lp omonimo, rilasciato nel 1962. La canzone è stata “difesa” dallo stesso artista che, parlando del significato del brano, lo sottolinea come una onesta dichiarazione d’amore con molte verità. Per sostenere questa sua tesi, negli ultimi versi il protagonista viene coinvolto da un sentimento vero e quindi, come possiamo ascoltare, la notte va a cercare la donna che ama. Cede all’importanza dell’emozione e il trasporto ha la meglio (“Mi sono innamorato di te, e adesso non so neppure io cosa fare, il giorno mi pento d’averti incontrato, la notte ti vengo a cercare”).

Tra le cover celebri, ricordiamo quella di Tiziano Ferro ospite al Festival di Sanremo, di Mina e di Antonella Ruggiero.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle canzoni d’autore, a interpretare il brano sono Gaia con Lous and The Yakuza

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore