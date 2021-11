Mi piace è un brano che vede la collaborazione tra Tony Effe e Sfera Ebbasta ed è stato rilasciato in streaming e nelle radio da venerdì 26 novembre 2021.

Tony Effe feat. Sfera Ebbasta, Mi piace, ascolta la canzone

Mi piace, Significato canzone

Nel ritornello del pezzo, Tony Effe e Sfera Ebbasta fanno un elenco delle caratteristiche fisiche della donna ideale: bionda se italiana, mora se sudamericana, rossa (bella e maleducata), che accomunano con “Basta che a letto fa la brava”. Tony Effe elogia il suo status, paragonandosi a Totti per la sua fama e sottolineando la sua passione per il genere femminile e per il sess0. Simile passaggio per Sfera Ebbasta, nella sua strofa (“Veniamo dai palazzoni senza le ringhiere (No, no), Lei vuole la bella vita, vuole il belvedere (Uh), Può avere quello che vuole col suo bel sedere (Uh)”) tra presente, passato e passione per le belle donne.

Mi piace, Testo

[Ritornello: Tony Effe & Sfera Ebbasta]

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

[Strofa 1: Tony Effe]

Tony, bitch, amo solo le mie thotties

Per la mia città sono Francesco Totti

Seh, numeri d’oro nel mio chopstick (Pow)

Lei la comando con un joystick (Uoh)

Non mi piace quando parla troppo (Troppo)

Le tappo la bocca e me la fott—, shh (Seh)

Ho ragione anche se ho torto (Sempre)

Volevi stare sopra, ma sei sotto (Giù)

Bossoli d’oro da pistole d’oro (Pew, pew)

Vieni dal boss, ti trovo un lavoro (Vieni)

Faccio cose perché posso (Posso)

Pago anche se costa doppio

[Pre-Ritornello: Tony Effe]

So che ha un’amica cubana

Se vuoi, facciamo a metà

Baby, dai, non fare la strana

Tanto già sai come andrà

[Ritornello: Tony Effe, Tony Effe & Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta]

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

[Strofa 2: Sfera Ebbasta]

(Money Gang)

Il mio nome è sempre hot, è sempre caldo

Come la sudamericana che ho seduta a fianco

Mi chiedono: “Come alziamo ‘sti soldi in un lampo?”

Mi chiedi di farti fare un giro sulla Lambo

Non posto quello che penso o mi copi le idee (No, no)

Veniamo dai palazzoni senza le ringhiere (No, no)

Lei vuole la bella vita, vuole il belvedere (Uh)

Può avere quello che vuole col suo bel sedere (Uh)

Baby, sai che sono loco (Loco)

Mi hanno detto che sei loca (Loca)

Tu stai sotto per le Coco (Coco)

I fra’ sotto per la coca (Coca)

Quello finge, fa per gioco (Gioco)

Non squilla il suo Motorola (Ola)

Quando passo nel tuo blocco (Blocco)

Tutti mi fanno la ola, ola

[Ritornello: Tony Effe, Tony Effe & Sfera Ebbasta, Sfera Ebbasta]

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah

[Outro: Sfera Ebbasta, Tony Effe & Sfera Ebbasta, Tony Effe]

Bionda, mi piace quando è italiana (Ah), ah-ah, ah-ah (Seh)

Mora, se è sudamericana (Ah), ah-ah, ah-ah

Rossa, bella e maleducata (Ah), ah-ah, ah-ah (Uoh)

Basta che a letto fa la brava (Ehi), ah-ah, ah-ah