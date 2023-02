Opera futura è il titolo del nuovo disco di Levante, disponibile dal 17 febbraio 2023. La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Vivo“, ben accolto da pubblico e radio. Ecco, a seguire, Mi manchi, un altro pezzo rilasciat0 dall’album. Potete ascoltarlo a seguire, insieme a testo e significato della canzone. Ecco le parole di Levante nel parlare del suo nuovo progetto:

“Opera futura è il ritratto di una parte di me che non conosco ancora o, perlomeno, non del tutto. Per certi versi i brani che ho scritto, fin dalla composizione, restituiscono un’immagine familiare, rassicurante e immutata di me, per altri versi una trasformazione radicale e inquietante (come qualsiasi improvviso cambiamento) che mi è apparsa come una premonizione. È come se avessi dissotterrato la ragazza di MANUALE DISTRUZIONE, che credevo perduta, e contemporaneamente mi fossi vista nel domani. In fondo è così che si va nel futuro, d’improvviso vivendo”.

Mi manchi, Ascolta la canzone e leggi il significato

Cliccando qui potete vedere l’official visual art video di Mi manchi, a seguire il brano in streaming.

Levante canta la sensazione di assenza dell’altra persona. Le manca l’altra persona, sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa pur di non avere fisso il pensiero. Qualsiasi cosa faccia, non le riesce a dare conforto. Se fuma, se beve, ha sempre l’immagine davanti ai suoi occhi. E si rende conto di quanto sia assurdo il potere inconscio che ha l’altra persona: poterla rattristare semplicemente con la sua assenza.

Levante, Mi manchi, Testo canzone

Mi manchi

Nell’ora più buia la notte non sa consolarmi

Sospiro di più ma è lo stesso se sto in mezzo agli altri

Nessun buon consiglio per smettere di tormentarmi

Non prendo più sonno, potessi mi cucirei gli occhi

Il cielo ha inghiottito le stelle, la luna ha i suoi drammi

La luce è lontana dal letto, hai letto “Mi manchi”?

Nessuna risposta, è già la risposta che è tardi

Che è tardi

Campi di gioia e i limoni fioriscono

Dalla bocca del giorno straripano grandi promesse tra i fiumi di baci

Di più, di più, di più, di più, di più

Anni di voli pindarici fanno il nido sui rami degli alberi

Alti fino a portarci la testa tra nuvole

E blu, e blu, e blu, e blu, e blu

Mi manchi

Mi farei qualcosa di forte pur di non pensarti

Se fumo, se bevo è lo stеsso, ti ho sempre davanti

Che assurdo potеre è mai questo che hai, di rattristarmi

Mi manchi

Campi di gioia e i limoni fioriscono

Dalla bocca del giorno straripano grandi promesse tra i fiumi di baci

Di più, di più, di più, di più, di più

Anni di voli pindarici fanno il nido sui rami degli alberi

Alti fino a portarci la testa tra nuvole

E blu, e blu, e blu, e blu, e blu

Mi manchi

Mi manchi

(Se il tempo che passi è lontano da me porto avanti) Mi manchi

(Lancette lanciate sul petto come uno dei santi)

(Io martire e tu mio miracolo, vieni a salvarmi) Mi manchi

(Nessuna risposta è già la risposta che è tardi) Mi manchi