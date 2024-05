Al via giovedì 23 maggio 2024 il MI AMI Festival, arrivato alla sua diciottesima edizione. Un appuntamento davvero imperdibile quello con il MI AMI Festival 2024, che apre ufficialmente la stagione festivaliera estiva con un programma di 3 giorni in grado di offrire tutto il meglio della musica italiana, a cui quest’anno si aggiunge una serata speciale con il concerto di apertura. E stasera, 23 maggio 2024, l’opening act sarà al Carroponte di Sesto San Giovanni e vedrà per la prima volta sul palco del festival proprio la band che ne ha ispirato il nome, i CCCP – Fedeli alla Linea. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur daranno il via alla 18ma edizione con un concerto la cui scaletta si preannuncia leggendaria.

L’orario di inizio del concerto è fissato per le 21 mentre l’apertura delle porte sarà alle 19.

Entusiasmo palpabile da parte di Carlo Pastore, direttore artistico di MI AMI Festival:

Quest’anno più che mai abbiamo guardato alla scena musicale come gli agricoltori guardano al clima: al senso di spaesamento per alcuni cambiamenti complessi da gestire, associamo lo stupore di vedere in ogni caso crescere qualcosa di nuovo, l’orgoglio di essere parte della creazione di quel cibo per l’anima che da diciotto edizioni è il motivo per cui siamo coinvolti al 100% in questa missione

18 edizioni, 4 serate, oltre 100 acts su 5 palchi (Palco Dr. Martens, Palco Champion, Palco Jack Daniel’s, Palco idealista e Spider Arena): sono questi i numeri di un’edizione che vedrà alternarsi i nomi più interessanti della musica italiana oggi, dagli artisti più affermati fino alle vere e proprie scoperte, con anche alcune imperdibili incursioni internazionali.

CCCP – Fedeli alla linea, biglietti del concerto al Carroponte

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di inaugurazione del MI AMI Festival 2024 dei CCCP – Fedeli alla linea al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Il prezzo è di 57.50 euro, posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.