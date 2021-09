Mezz’ora di sole è un brano di Blanco, presente nel suo disco d’esordio, Blu Celeste, uscito venerdì 10 settembre 2021. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai suoi singoli, nei primi mesi dell’anno, erano alte le aspettative per il suo album di debutto. Ma il pubblico ha premiato il progetto, portando subito le tracce ai primi posti dei video di tendenza musicali su YouTube.

Blanco, Mezz’ora di sole, autori e produttore

Mezz’ora di sole è un pezzo presente in “Blu celeste” che vede Michelangelo alla produzione. A scrivere la canzone, Blanco, insieme sempre a lui.

Blanco, Mezz’ora di sole, significato canzone

Mezz’ora di sole è un inno alla libertà. Non mancano i riferimenti autobiografici e brevi momenti del passato del giovanissimo artista bresciano: “Al giorno più bello, Sono in quel parco, nel 2018, Sporco di fango, mi volevo ammazzare”. Blanco poi è cresciuto, è maturato e questo pezzo, come anticipato, è un’invocazione alla possibilità di respirare, di essere accarezzato dai raggi del sole, simbolo di ossigeno e distacco da tutto (“Mezz’ora di sole, chiuso in questa prigione, Da-dammi libertà, ah-ah-ah-ah”).

Mezz’ora di sole, ascolta la canzone in streaming

Qui potete ascoltare “Mezz’ora di sole” in streaming

Mezz’ora di sole, testo canzone

Mi sento rinato

Sono figlio del tempo

E il tuo sguardo mi porta

Al giorno più bello

Sono in quel parco, nel 2018

Sporco di fango, mi volevo ammazzare

E ti porto con me

Dove il cielo si fa buio

Dove Blanco è poi cresciuto

Dove tutto è maledetto, eh, eh

E ti porto con me

Perché ho paura da solo

Perché violenti il mio sfogo

Però ne ho troppo bisogno, oh

Dammi mezz’ora di sole, a peso morto nel mare

Tra le, tra le onde

Mezz’ora di sole, chiuso in questa prigione

Da-dammi libertà, ah ah ah ah

Ho toccato il fondale senza mai respirare

Strillando in labiale mentre andavo giù

Fanculo a questo dolore, la gente non lo capisce

Riposano in pace pregando Gesù

E ti porto con me

Dove il cielo si fa buio

Dove Blanco è poi cresciuto

Dove tutto è maledetto, eh, eh

E ti porto con me

Perché ho paura da solo

Perché violenti il mio sfogo

Però ne ho troppo bisogno, oh

Dammi mezz’ora di sole, a peso morto nel mare

Tra le, tra le onde

Mezz’ora di sole, chiuso in questa prigione

Da-dammi libertà, ah-ah-ah-ah