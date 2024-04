Le canzoni della scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino in concerto mercoledì 17 aprile 2024: orario, biglietti, come arrivare

Altra data a Torino per il Pinguini Tattici Nucleari in tour con “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024“, il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato il gruppo da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. E nel 2025, già annunciato un tour negli Stadi che arriverà dopo l’uscita del nuovo disco di inediti della band. A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, l’orario del concerto, informazioni sui biglietti e come arrivare.

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino, 17 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino, 17 aprile 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 17 aprile 2024.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, 17 aprile 2024

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino per il concerto, in auto e con i mezzi.

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.