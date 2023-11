Gli Astromare sono un duo in gara a X Factor 2023 e arrivati alla semifinale del talent show. Inizialmente erano in squadra con Morgan ma poi, dopo la cacciata del giudice da parte di Sky e Fremantle, sono passati nel team guidato da Ambra. Nella puntata di giovedì 30 novembre presentano il loro inedito, Metaverso.

Astromare, Metaverso, Significato, Ascolta la canzone

Il duo di musicisti Astromare presenterà il brano “Metaverso”, una canzone scritto da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato la produzione) per sdrammatizzare la società odierna, esaltando ed estremizzando alcune dinamiche che accadono tutt’oggi, anche per dare voce “a tutti quelli che vogliono fare quello che gli pare”, proprio come gli Astromare

Chi sono gli Astromare

Ecco chi sono gli Astromare, come riportato dalla scheda di Sky:

Gli Astromare sono un duo rock formato da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato, rispettivamente pianoforte e batteria. Iniziano suonando ospiti nell’albergo “Astromare”, di proprietà dei genitori del pianista, da cui successivamente prenderanno il nome. Il duo continua a suonare in albergo per quattro anni, coprendo tutta la stagione estiva. Dopo alcune partecipazioni a concorsi locali, decidono di iscriversi ad X Factor. Superate tutte le selezioni, a giugno 2023 si esibiscono alle Auditions davanti ai quattro giudici, ottenendo un grande successo dal pubblico, oltre che a 4 Sì. Nel 2023 inoltre debuttano con “AM&Roll”, un mini Album contenenti due cover di Jerry Lee Lewis.

Quello di oggi, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilots, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.