Una notizia buona e una cattiva per i fan italiani dei Metallica. Come vi abbiamo anticipato ieri, 72 Seasons è il titolo del loro nuovo disco, in uscita il 14 aprile 2023. Insieme all’annuncio dell’album di inediti, la band ha anche svelato il “M72 World Tour No Repeat Weekend” con tutte le date in America e in Europa. E qui, ecco arrivare la notizia brutta: non ci sarà nessuna tappa in Italia.

Escludendo eventuali date annunciate nelle prossime settimane, i Metallica non si esibiranno nel nostro Paese. Presenti Amburgo, Parigi, Amsterdam, ma nessun live in Italia. Questo tour, inoltre, ha una caratteristica ben precisa, come annunciato: due serate vicine fra loro con due scalette differenti e anche opening act diverse. Due date, quindi, completamente diverse tra di loro, proprio per permettere un’esperienza unica un “no repeat weekend“. Un fine settimane dove il live, sebbene avverrà nello stesso luogo, non sarà una fotocopia o un bis del precedente.

Se volete assistere al live dei Metallica in Francia o Germania -o in altri Paesi- potete cliccare qui per i biglietti.

72 Seasons, il nuovo disco della band, uscirà il 14 aprile 2023. Prodotto da Greg Fidelman con il frontman James Hetfield e al batterista Lars Ulrich, esce a circa sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio, Hardwired…To Self-Destruct, rilasciato nel 2016 e dal quale furono estratti i singoli Hardwired, Moth into Flame, Atlas Rise!, Now That We’re Dead e Spit Out the Bone. In Italia, raggiunse il quarto posto come posizione più alta nella classifica FIMI degli album più venduti, ottenendo anche la certificazione di Disco D’Oro. Inoltre, con il pre-order del doppio vinile colorato giallo, dallo store ufficiale di Universal Music Italia entro martedì 29 novembre alle 23:59, inoltre, si potrà ottenere l’accesso anticipato all’acquisto dei biglietti per le date del tour mondiale dei Metallica, l’M72 World Tour 2023-2024.