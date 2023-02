Memento Mori è il titolo del nuovo album dei Depeche Mode. Ecco tutte le informazioni sul nuovo disco.

Quando esce il nuovo album Memento Mori?

Memento Mori è il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode e uscirà il 17 marzo 2023. Sarà il primo disco in studio dei Depeche Mode ad essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher il 26 maggio 2022. Racconta la band:

“Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati direttamente ispirati da quel periodo. Dopo la morte di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato.”

Sì, ci sarà un tour per il nuovo disco dei Depeche Mode. Ad oggi sono state annunciate tre date in Italia: il 12 luglio a Roma, il 14 luglio a Milano e il 16 luglio a Bologna. Clicca qui per informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Memento Mori, le anticipazioni sul nuovo disco

L’album è prodotto da James Ford ed è stato mixato da Marta Salogni.

Dave Gaha ha dichiarato a NME parlando del disco:

“Ha avuto molto a che fare con la pandemia, essere a casa molto più a lungo, stare con la mia famiglia e i miei amici. Uscendo dalla pandemia mi stavo dicendo: “Cosa voglio fare della mia vita?” Questa è la domanda esistenziale che molte persone si sono poste. Sicuramente ne ho avute molte negli ultimi anni, ma eccomi qui! Di nuovo! Mi sono tuffato, ora sto nuotando di nuovo nei Depeche Mode. Sono davvero contento di quello che abbiamo fatto con il disco”

Gahan aveva parlato l’ultima volta con NME nel 2022 in occasione dell’uscita dell’album “Imposter” con i The Soulsavers – un disco che ha trovato “liberatorio” e stimolante da realizzare, essendosi sentito “chiuso” con la musica dopo l’estenuante tour mondiale dei Depeche Mode per la musica.