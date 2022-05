Mediterraneo, Jovanotti: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mediterraneo’, il nuovo singolo di Jovanotti, ultimo estratto dall’omonimo album. Il video della canzone, girato da Francesco Faraci, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Musica Italiana Jovanotti, Mediterraneo: 8 canzoni inedite, disponibili dal 1° aprile

Il cantautore ha ben chiaro la rotta da seguire in questi attimi di puro rinnovamento artistico e spirituale:

Il mediterraneo in questi ultimi anni mi si è manifestato come un luogo sacro, una riscoperta e un invito al viaggio nonostante non mi sia mosso di un passo, come è successo a tanti di recente. Nel Mediterraneo, dove tutto è nato, le rotte dei marinai e gli dei, mi sono immerso per rinascere, e mi sono commosso ed esaltato. Epifanie dei sensi e dello spirito. I suoi porti sono canzoni, le sue coste sono un ritmo che cambiava sempre rimanendo se stesso, le sue albe sono le mie albe, i suoi tramonti sono promesse di un domani migliore. Soprattutto ho lasciato fluire le canzoni che nascevano e ho cercato di “dirigerle” il meno possibile, che dicessero loro a me quello di cui avevo bisogno, senza che io dessi troppe indicazioni. Istinto puro, i cinque sensi aperti nel chiuso di una stanza. Il vero viaggiatore non rinuncia al viaggio, tutto diventa viaggio. I “vagabondi delle stelle” (Jack London cit.) si incontrano in giro per l’universo, senza tempo e senza spazio.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

Ecco il testo di ‘Mediterraneo’:

Cantami o Diva dei popoli inquieti

Dei bar come antilopi degli esser

Cantami o Diva dei popoli insonni

Da Istanbul fino a Tarifa e nei sogni

Hanno tombe di eroi con il nome di femmina

Bene mischiate col vino e la tavola

Il duro percorrono verso il futuro

Le strade di sale, la via consolare

E in mezzo sta il mare dove i pesci ci fanno le uova

Onda che sempre rinnova

Lo spettacolo, replica e prova

Questa immensa mia elettricità

Che collega la spina dorsale a ogni altra dorsale di ogni città

Il surf e i surfisti, la Radio Muezzin

La scala misolidia con la drum machine

Sì, ma adesso basta piangere

Ora è tempo di rinascere

Avanti amici

Giorni nuovi che si aprono

Sento il vento che mi chiama e partirò

Sempre navigando in un bicchiere di Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh

Dal Mar Nero a Ceruta

Una stella nascente caduta

Una mano di vento saluta

Una barca ubriaca è salpata

La radice di palma che scava miniere

Per rubare alla terra le forme leggere

Di presenze che danzano nelle balere

E nei club sottoterra che trema l’asfalto

Sfondato, truccato da gare d’appalto

Lungo coste, colline, città di confine

Forti dosi di sole trapetta le spine

Frutta atomica, gente mitica

Il lavoro rafforza la mia fama atavica

Nasce oro, ti giuro anche da una chiavica

Cantami o Diva, della grande catarsi

Tragica, magica

Tragica, magica

Tragica, magica

Sì, ma adesso basta piangere

Ora è tempo di rinascere

Avanti amici

Fiori nuovi che si aprono

Sento il vento che mi chiama e partirò

Sempre navigando in un bicchiere di Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Quijote, flamenco

Gitani nel vento

La danza di Zorba

Habibi, te quiero

Ti amo je t’aime

I figli di Sam

La crème de la crème

La barca di Jonah

Un cielo che tuona

Chitarra che suona

È una musica buona

Sì, ma adesso basta piangere

Ora è tempo di rinascere

Avanti amici

Fiori nuovi che si aprono

Sento il vento che mi chiama e partirò

Sempre navigando in un bicchiere di Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)

Oh, Mediterraneo (Mediterraneo)