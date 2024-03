Mecna in concerto a Base Milano dal 6 al 10 marzo 2023: i cantanti ospiti, sold out le date dell’8 e 9 marzo, tutte le informazioni

Al via mercoledì 6 marzo 2024, la residenza di Mecna a Base Milano, in programma fino al 10 marzo. Il cantante torna a esibirsi live in una veste unica e originale. Sono già sold out le date dell’8 e 9 marzo di Mecna 360 – Love Music & Art Exhibition, la residency prodotta da Vivo Concerti.

Base Milano si trova in Via Bergognone, 34 — 20144, Milano.

Mecna a Base Milano, anticipazioni concerto e ospiti

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di ogni sera – ciascuna che prende il nome da un titolo di una sua canzone – diversi ospiti si alterneranno sul palco al fianco di Mecna creando duetti del tutto inediti.

Oltre all’aspetto musicale che presenterà ogni sera un concerto completamente inedito, avrà luogo una mostra immersiva e multimediale curata da Mecna stesso. Nei corridoi della sala saranno presenti rarità artistiche come fotografie inedite, tavole, grafiche, oggetti iconici della sua carriera, ma anche installazioni multimediali che daranno la possibilità di passare una serata diversa, non solo assistendo ad un classico concerto, ma vivendo un’esperienza a 360 gradi all’interno del mondo di Mecna. Tra le tante attività ci sarà la possibilità di acquistare del custom merchandising creato appositamente per l’evento.

Ecco gli ospiti accanto a Mecna, serata per serata:

6 marzo 2024 – 71100 – special guest: Olly

7 marzo 2024 – Akureyri – special guest: Francesca Michielin

8 marzo 2024 – Hotel – special guest: Nayt – SOLD OUT

– SOLD OUT 9 marzo 2024 – Oceano Adriatico – special guest: Mara Sattei – SOLD OUT

– SOLD OUT 10 marzo 2024 – Chicago – special guest: Sick Luke + secret guests

Biglietti per Mecna a Base Milano

I biglietti per le serate di mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10 marzo sono disponibili online su vivoconcerti.com.

Chi è Mecna

Classe 1987, è un rapper capace di raccontarsi attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che, uniti alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali, creano uno stile inedito e inconfondibile. Mecna è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato fin da subito il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra il rapper e a cui segue, nel 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records. Nel 2019 pubblica per Virgin Records il suo quinto album “Neverland”, disco d’oro, realizzato in collaborazione con Sick Luke, che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, certificato disco d’oro. Nel 2021 escono i singoli “Soli”, con Ghemon e Ginevra, “Mille Cose”, “Se Fossi” insieme a Francesca Michielin e “Oro” con Tredici Pietro. Sempre del 2021 è l’album in collaborazione con Coco, “BROMANCE” che ha sfornato le hit “La più bella” (doppio disco di platino) e “TILT” insieme a Sangiovanni. Mecna ha poi pubblicato il singolo “Sempre il Buio”. Nel 2023 MECNA pubblica “Stupido Amore”, l’ottavo album della sua carriera uscito il 5 maggio, che vanta collaborazioni con Dargen d’Amico, Gué, Coez, Drast, Bais. Nel suo ultimo singolo “Brutto Sogno”, MECNA affronta un tema molto delicato, raccontando la storia di una relazione tossica e descrivendo come una situazione apparentemente innocua possa trasformarsi in un caso di abuso. La canzone è scritta in prima persona dal punto di vista della vittima, permettendo all’ascoltatore di immergersi completamente nelle vicende ed empatizzare con la protagonista.