Max Pezzali è pronto per esibirsi live con una nuova tappa del suo tour a Torino, al Pala Alpitour. Appuntamento stasera, 23 aprile 2023, a partire dalle 21 per ascoltare i suoi più grandi successi, da leader degli 883 ad artista solista. Si potranno ascoltare hit come “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Nessun rimpianto” passando per “Eccoti” e “L’universo tranne noi”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti del live.

Max Pezzali, Torino, 23 aprile 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Max Pezzali a Torino, in programma domenica 23 aprile 2023 a partire dalle 21.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali, Torino, 23 aprile 2023, biglietti

Il concerto di Max Pezzali a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di oggi, 23 aprile 2023.

Pala Alpitour a Torino, ecco come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone, per assistere al concerto di Max Pezzali.

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.