Torna Max Pezzali a San Siro con la sua seconda e ultima data, dopo il successo di venerdì 15 luglio. Appuntamento allo Stadio Meazza, questa sera, 16 luglio 2022, con “San Siro canta Max”, al via alle 21. Sarà un’altra occasione imperdibile per i fan del cantante che potranno ascoltare tutte le hit più celebri degli 883 e ascoltare anche i pezzi della discografia solista del cantautore. A seguire tutte le informazioni sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Max Pezzali, San Siro, concerto 16 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietto per il concerto del 16 luglio a San Siro di Max Pezzali. Cliccando su Ticketone, infatti, sono liberi posti a partire da 40.25 euro fino a 69 euro (1 Anello rosso numerato).

Max Pezzali, San Siro, concerto 16 luglio 2022, Scaletta concerto

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

6/1/sfigato

Weekend

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Viaggio al centro del mondo

La radio a 1000 watt

Sempre noi

Ti sento vivere

La regina del celebrità

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

Max Pezzali, San Siro, Stadio Meazza, Come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ben serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.