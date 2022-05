Max Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera con l’evento San Siro Canta Max, due speciali concerti che si terranno allo Stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 luglio, più una data zero che si terrà allo Stadio Comunale di Bibione il prossimo 10 luglio.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti.

Prima con gli 883 e successivamente con la sua carriera solista, Max Pezzali è entrato di diritto nella storia della musica pop italiana.

I primi due album del duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est, vendettero complessivamente due milioni di copie (600.000 copie per l’album di debutto e ben 1.400.000 per il secondo album), facendo esplodere il fenomeno 883 agli inizi degli anni ’90.

Dopo un album di remix pubblicato nel ’94, il duo si scioglie ma il marchio 883, portato avanti dal cantautore pavese, con diverse formazioni (nella prima di queste, figurarono anche Paola & Chiara), continuò ad esistere per altri quattro album, fino al 2001: La donna il sogno & il grande incubo, La dura legge del gol!, Grazie mille e Uno in più. Per la cronaca, il duo Pezzali-Repetto si ricompose in occasione dell’uscita della raccolta Max 20, contenente due brani inediti.

Da solista, Max Pezzali ha pubblicato cinque album: Il mondo insieme a te, Time Out, Terraferma, Astronave Max e Qualcosa di nuovo.

Nella sua discografia, troviamo anche album di duetti come Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012, riedizione dell’omonimo album con la collaborazione di vari artisti rap italiani, e il precitato Max 20 e tante raccolte come TuttoMax e Le canzoni alla radio, pubblicate da solista, e Gli anni, Love/Life e Collection: 883, pubblicate col marchio 883.

Max Pezzali, San Siro Canta Max: date

10 luglio 2022 – Stadio Comunale – Bibione (data zero)

15 luglio 2022 – Stadio San Siro – Milano

16 luglio 2022 – Stadio San Siro – Milano