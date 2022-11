È finita l’attesa per MAX30, il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali. In partenza sabato 26 novembre dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro la tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, ha registrato già diversi sold out nelle principali città italiane. Ultime disponibilità per Pesaro, Torino ed Eboli. In estate, Max Pezzali ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di San Siro Canta Max. Lo spettacolo, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici. E la festa continua da novembre nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Sabato 26 novembre 2022 la data zero alla Vitifrigo Arena di Pesaro, a seguire tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto

Max Pezzali, Pesaro, 26 novembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Max Pezzali a Pesaro, alla Vitifrigo Arena. Si parte da 51,75 euro (II Anello Q e P) ai 74,75 delle Tribune Telescopiche. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Max Pezzali, Pesaro, 26 novembre 2022, Scaletta concerto

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da Hanno ucciso l’uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle iconiche Sei un mito e Nord Sud Ovest Est, passando per la romanticissima Come mai e la nostalgica, commovente Gli anni, la scaletta ripercorre successi tracce da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come Max Pezzali sa riportare alla luce. Qui sotto vi riportiamo la scaletta del concerto a San Siro, con i grandi successi del cantautore pavese.

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Play Video

Nella notte

Non ci spezziamo / Fattore S / Non ti passa più / Gli avvoltoi

Welcome to Miami (South Beach)

Lasciati toccare

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Sempre noi

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

Grazie mille