Max Pezzali si esibirà in concerto stasera, 20 marzo 2023, al Pala Alpitour a Torino, con una data del suo HitsOnly tour, con una scaletta che racchiude i pezzi più amati e famosi della sua carriera. Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di San Siro Canta Max, la festa riprende nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Il prossimo 2 settembre si terrà un concerto evento al Circo Massimo a Roma, proprio per festeggiare con un grande live insieme al suo pubblico. A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto a Torino.

Max Pezzali, Torino, la scaletta del concerto

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da Hanno ucciso l’uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie Sei un mito e Nord Sud Ovest Est, passando per la romanticissima Come mai e la nostalgica, commovente Gli anni, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce. In base ai precedenti live, ecco la possibile scaletta di questa sera, a Torino.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali, Torino, biglietti 20 marzo 2023

Per il concerto di Max Pezzali, in programma stasera, 20 marzo 2023, al Pala Alpitour a Torini, sono disponibili solamente pochi biglietti del Secondo Anello Numerato a 51,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.